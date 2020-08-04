解鎖小米空氣淨化器隱藏功能！改造為ITX電腦機殼、自帶風扇簡直完美

由於空氣的污染問題嚴重，因此很多人都會買一台空氣淨化器來放在家裡，而小米空氣淨化器由於價格便宜，因此擁有不少的用戶。不過，最近有網友分享了小米空氣淨化器的「隱藏功能」---拿來改裝成電腦機殼。他發現小米空氣淨化器的內部空間竟然意外的適合，幾乎不用調整，簡直是「天生機殼」。

這位名為samyujie3014的網友，他在中國的社群分享了自己的DIY成果，他改裝的是小米空氣淨化器2，主要是把濾晶筒拿出來，然後利用裡面的空間來安裝自己的ITX主機。

他寫道「居然這麼完美。風扇都是現成的，風道都是設計好的，連開關鍵reset鍵電源燈HDD燈都是現成的，還有電源線也是現成的」。

另外他表示，小米空氣淨化器的主風扇距離安全往還有一點空間，因此對於主機板來說不用擔心會打到，而如果能夠在訂製一個散熱器的話，應該連CPU風扇都不需要了。畢竟這個風扇絕對是夠大顆。

當然他還是需要一些改造的，必須把電腦主機板可以與小米空氣淨化器現有的風扇來連接，才能進行散熱。

因此他把空氣淨化器的主機板拆出來進行解析，他表示馬達是24V、6線的，atx電源是12v，因此還要搞個升壓模組。此外，還需要一個5v電壓給控制板供電。不過這個部分可以從主機板前置USB接口上面取得，而pwm信號接主機板風扇的pwm信號。

他也分享了將小米空氣淨化器全部拆解開來的樣子：

他表示，當年小米空氣淨化器2推出的時候，因為性能比小米1差很多而被罵翻。不過，機箱的部分卻還是小米2比較好，體積小很多，而且夜間模式幾乎沒有聲音。雖然風量比起小米1來說小了點，但那畢竟是空氣淨化器的標準，拿來當機箱風扇還是綽綽有餘。

不過，實際上這位網友目前還在動手組裝中，他表示在按鈕開關的部分目前遇到一些困難，也還在去購買零件處理中。不管怎麼樣，網友表示，這位網友根本就是「重新發明了智慧機殼」。雷軍把小米空氣淨化器賣給他，真是太虧了。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》