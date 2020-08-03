搭載Wear OS作業系統的OPPO Watch揭曉 將在印度、英國等市場銷售

如先前預告，OPPO稍早正式在印度市場宣布推出採用Wear OS作業系統的OPPO Watch，同時也確定將進駐英國市場，接下來也會在更多國際市場銷售。

此次推出搭載Wear OS的OPPO Watch將推出三種款式，其中包含僅對應Wi-Fi連網功能的41mm尺寸規格，以及同樣僅對應Wi-Fi連網功能的46mm尺寸規格，而46mm尺寸規格將額外推出搭載eSIM功能版本，並且可藉由4G LTE連網。

另外，OPPO也計畫與Vodafone、Orange、Celcom在內電信業者合作銷售eSIM功能版本，建議售價為329英鎊，而僅對應Wi-Fi連網版本則會從229英鎊起跳。

整體上來看，此次推出的OPPO Watch與先前在中國市場推出版本幾乎相同，內建Qualcomm Snapdragon Wear 3100處理器，並且內建GPS與5ATM防水設計，分別提供對應1000nits亮度表現的1.6吋版本，或是大一點的1.9吋版本，內建電池則為300mAh或430mAh，最長運作使用時間可達24小時或36小時，而對應LTE連網版本則可對應30小時使用時間。

若是在節電模式的話，1.6吋版本最長可對應14天使用時間，1.9吋版本則均對應最長21天使用時間。

此次推出版本則是採用Google Wear OS作業系統，但OPPO依然在OPPOWatch提供客製化錶面，以及HeyTap Health app，讓使用者更方便追蹤個人健康表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》