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蘋果推出全新禮品卡 可同時用於線上服務或實體通路購買商品

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在美國境內宣布推出全新禮品卡，不僅能像過往販售的禮品卡用於iTunes、App Store、Apple Music等線上服務，甚至也能用於Apple Store購買實體商品。

新款禮品卡可視為包含過往發行的iTunes禮品卡、App Store禮品卡，以及Apple Store禮品卡使用模式，讓使用者在購買自行存入自訂金額，並且作為禮品贈送給親友使用，並且能分別應用在蘋果線上服務，或是在Apple Store實體門市消費。

此外，持有此禮品卡的使用者也能將卡片中對應剩餘金額移轉至個人蘋果帳號，同樣可讓使用者藉由個人蘋果帳號支付線上服務，或是用於線上消費。

而在新款禮品卡上，蘋果也採用全新卡面設計，透過線上申請的數位版本總計提供8種全新卡面，而透過實體通路銷售的實體卡片則採用5種卡面設計。

推出新款禮品卡，並不影響現有iTunes禮品卡、App Store禮品卡，以及Apple Store禮品卡銷售，同時依然可在線上或實體通路使用。

不過，新款禮品卡目前僅先在美國境內銷售，暫時尚未計畫推廣至其他國家市場使用。

至於台灣近期已經默默在超商通路銷售App Store禮品卡，同時也在Apple Store銷售Apple Store禮品卡，暫時還沒有計畫引進其他禮品卡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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