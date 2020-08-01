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聖靈充滿！宏碁集團推出一卡通十字架 內建業界最小3D NFC

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十字架也能嗶一嗶搭捷運、公車跟小額支付了！

繼智慧佛珠、與梵蒂岡合作智慧玫瑰念珠之後，宏碁底下的子公司酷碁又宣布推出新穿戴產品「易付十字架一卡通手鍊」，要提供天主教教友更便利的支付體驗。

INSIDE/Mia 攝影
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酷碁董事長高樹國表示一卡通十字架裡內建業界最小的 3D NFC，同時滿足信仰、時尚、支付、科技四個領域。

▲前副總統曁聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士陳建仁也來到現場。Photo Credit: Mia/INSIDE
▲前副總統曁聖大額我略教宗騎士團勳章爵士與耶路撒冷聖墓騎士陳建仁也來到現場。Photo Credit: Mia/INSIDE

智慧玫瑰念珠先前和梵蒂岡合作推出 Click to Pray 的線上祈禱功能，目前已支援英文版、西班牙文版。但因為台灣沒有販售智慧玫瑰念珠，這次主要合作夥伴傳信善會的高主任神父表示有不少教友紛紛詢問，才促成本次在十字架一卡通的合作，也期待之後智慧玫瑰念珠搭配 Click to Pray 可以支援中文版並在台灣推出。

▲天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南帶來聖水為易付十字架一卡通手鍊注靈。Photo Credit: Mia/INSIDE
▲天主教全國宗座傳信善會主任神父高福南帶來聖水為易付十字架一卡通手鍊注靈。Photo Credit: Mia/INSIDE

一卡通票證公司總經理程子箴表示，一卡通一直致力於拓展支付應用情境，除了在相關通路宣傳這項產品，也希望持續推動更便利的電子支付體驗，這方面跟酷碁想法一致，將持續長久合作。

▲一卡通票證總經理陳子箴。Photo Credit: Mia/INSIDE
▲一卡通票證總經理陳子箴。Photo Credit: Mia/INSIDE

宏碁董事長陳俊聖還說，信仰穿戴產品是與教會合作開發，所以宏碁並不會介入銷售，如何提供給教友由傳信善會決定。他也強調宏碁的宗教信仰相關事業沒有打算盈利，之後有其他收益會回捐給教區。酷碁高樹國也補充這些產品是為了幫助營造品牌生態系正向循環，雖然本次產品專為傳信善會打造一卡通支付功能，不過其他應用上這種穿戴式 NFC 技術將來也可以與企業門卡、智慧門鎖結合在其他產業，持續協助商務客戶數位轉型。

▲左為宏碁董事長陳俊聖，右為酷碁董事長高樹國。Photo Credit: Mia/INSIDE
▲左為宏碁董事長陳俊聖，右為酷碁董事長高樹國。Photo Credit: Mia/INSIDE

陳俊聖認為，信仰穿戴裝置屬於一種生活風格，至於前陣子也是針對生活風格而推出的膠原蛋白飲首批供不應求已經銷售一空，因此後來電競能量飲做足準備首批幾十萬罐還沒賣完，一樣銷售熱烈。他認為在飲料領域初試身手發現市場接受度高，傳統通路和對公司銷售的方案都有進行，也還會繼續推出其他飲料產品。

陳俊聖分享，宏碁電競產品表現強勁，電競筆電因既可以打電競也可以工作是多功能產品，第二季出貨量成長 222%。另外筆記型電腦則成長 47%，第三季宏碁也將火力全開。

《本文作者 Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

一卡通 信仰 梵蒂岡 捷運 NFC

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