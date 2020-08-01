Razer更新BlackShark V2遊戲耳機 加入支援THX Spatial Audio遊戲設定功能

相較過去在2012年推出版本，Razer此次更新的BlackShark V2遊戲耳機不僅採用TriForce 50mm驅動單體、HyperClear心型指向性麥克風，以及被動降噪功能，更納入THX Spatial Audio遊戲設定功能，讓遊戲中的聲音定位更為明確。

而此次推出的BlackShark V2遊戲耳機，同時推出入門款設計的BlackShark V2 X，形式上與BlackShark V2相同，但是並未搭載THX Spatial Audio遊戲設定功能，但也支援7.1聲道輸出表現。

另外，搭配USB連接音效卡，則可讓HyperClear心型指向性麥克風對應更細膩收音調整，讓收音音量、聲音門檻、音量標準化、麥克風均衡器與被動降噪功能都能客製化調整，並且讓麥克風噪音干擾降低至最小。

至於兩側耳罩採用緊迫配戴設計，並且搭配柔軟透氣記憶泡綿材質維持配戴舒適感，同時確保通風效果，鋁框材質打造的耳機整體重量僅262公克，更可配合頭帶減少配戴時的重量感，讓使用者配戴時不會產生額外負擔。

Razer表示，BlackShark V2遊戲耳機同樣與電競選手合作打造，因此能符合玩家使用需求，並且能正確反應遊戲中的聲音定位表現，搭配預計在8月6日釋出的THX Spatial Audio遊戲設定功能更能讓玩家在遊戲中感受更真實音效。

目前THX Spatial Audio遊戲設定功能分別對應環境模式與競賽模式，前者將提供更擬真音場，而後者則對應更真實的空間感知和聲音方位，分別已經支援《Apex Legends》、《Counter-Strike: Global Offensive》、《Valorant》、《Call of Duty: Modern Warfare》18款遊戲作品，未來將會加入支援更多遊戲，同時也能藉由3.5mm耳機線連接使用於Windows PC、Mac、PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch，或是多款行動裝置。

不過，透過USB音效卡連接使用功能，目前僅限Windows 10 PC使用。

BlackShark V2建議售價為99.99美元，新台幣售價則是3390元，預計從即日起開放銷售，預計透過Razer線上通路、實體門市，或是合作通路銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》