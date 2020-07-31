羅技推出以G PRO X為基礎的無線遊戲耳機

去年推出加入Blue VO!CE技術設計麥克風的G PRO系列遊戲耳機後，羅技再次宣布推出以G PRO X為基礎的無線版本。

新款G PRO X Wireless Lightspeed依然維持原先外型設計，同樣搭載50mm輸出單體與Blue VO!CE技術設計的可拆卸麥克風，最大差異則是去除有線設計，讓使用者能以藍牙連接方式使用耳機。

而因為採用無線設計，因此原本在耳機線上的線控設計就移到左側耳罩，讓使用者能操作音量、快速靜音切換，以及耳機電源。依照羅技公布數據，G PRO X Wireless Lightspeed在滿電情況下約可對應長達20小時連續使用時間。

由於加上無線傳輸模組與內建電池重量，使得G PRO X Wireless Lightspeed整體重量增加至370公克，比先前推出的有線版本增加約50公克重量，至於充電連接孔則因應市場趨勢改為USB-C。

由於升級為無線版本，因此G PRO X Wireless Lightspeed建議售價將是199.99美元，比起有線版本約增加70美元售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》