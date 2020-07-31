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Sony公布「Ready for PlayStation 5」推薦標籤 識別適合PS5使用的電視機種

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著PlayStation 5確定會在年底如期上市，Sony今日 (7/30)也宣布旗下適合PlayStation 5遊玩使用的BRAVIA系列電視機種，並且將以全新「Ready for PlayStation 5」推薦標籤讓消費者方便識別。

依照Sony說明，符合「Ready for PlayStation 5」推薦的BRAVIA系列電視機種，包括搭載全陣列LED背光技術的4K HDR X9000H系列，以及8K HDR Z8H系列。

其中，X9000H系列電視可對應4K 120 fps畫面更新率表現，同時對應7.2毫秒低輸入延遲，更能以BRAVIA系列影像技術呈現精美遊戲畫面，而Z8H系列除了對應極致細節的8K超高解析度表現，同樣也能以平順的4K 120 fps畫面更新率輸出。

而藉由全新「Ready for PlayStation 5」推薦標籤，Sony預期將可讓消費者更方便識別適合用於PlayStation 5的電視機種，預期未來也會加入更多符合「Ready for PlayStation 5」推薦的電視產品。

不過，目前還不確定Sony未來是否會將此推薦標籤推廣至其他電視品牌，讓消費者能有更多元選擇。

X9000H系列：

Z8H系列：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 Sony 電視 PlayStation 5

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