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實體錶圈回歸！影片曝光Galaxy Watch 3具體外觀與功能細節

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經有不少消息曝光的Galaxy Watch 3，稍早由YouTube頻道TechTalkTV展示實機外觀，以及實際操作細節，確認將再次加上實體錶圈設計，讓使用者能更直覺透過轉動錶圈操作手錶功能。

依照先前說法，Galaxy Watch 3將會區分41mm與45mm兩種尺寸，最小尺寸採用螢幕為1.2吋，同樣也能更換錶帶配件，在重新採用實體錶圈設計後，將使操作手感更為明確，不像Galaxy Watch Active 2雖然採用具反饋力道的虛擬觸控錶圈，操作手感仍不扎實。

而在此次曝光影片裡，更確認錶身將搭載IP68等級的防水防塵設計，同時也支援可在50公尺水深下對應10分鐘防護效果的5ATM防水設計，另外也搭載血壓量測、心率量測與心電圖量測繪製功能，甚至先前也傳出可能加入跌倒偵測功能，以及透過握拳接聽電話與揮手掛斷的操作模式。

三星預計會在8月5日以線上形式舉辦的Unpacked 2020活動揭曉Galaxy Watch 3在內5款新品，其他還包含發表會重點－Galaxy Note 20系列，以及新款Galaxy Z Fold，另外也包含Galaxy Tab S7系列平板與新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 智慧手錶

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