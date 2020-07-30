羅技宣布推出全新專業桌上型USB麥克風Yeti X

收購Blue Microphones，並且將旗下Blue VO!CE技術應用在G Pro X系列遊戲耳機後，羅技此次宣布推出新款同樣應用Blue VO!CE技術的Yeti X專業桌上型USB麥克風，讓更多網路主播、內容創作者應用，呼應目前形成主流趨勢的Twitch實況、YouTube及Podcast內容創作需求。

Yeti X提供4款不同模式的收音電容，搭配USB連接方式，讓Mac或PC使用者隨插即用，除了搭載Blue VO!CE麥克風語音濾波器，更可透過高解析度LED量表顯示音量，配備11階自選色燈與旋鈕設計，可讓使用者快速且精確調整麥克風增益、靜音與耳機音量。

依照說明，Yeti X提供包含心型指向模式、全向式模式、雙指向模式與立體聲模式，其中心型指向模式主要對應遊戲直播、音樂演奏或廣播主持需求，讓麥克風錄製正面音源，並且以清晰飽滿聲音呈現。而全向式模式則主要透過收錄360度方向音源，藉此讓錄音內容呈現臨場感，適合現場多人演奏音樂，或是會議室內的遠距視訊會議使用。

另外，雙指向模式則是針對細膩樂器演奏聲音記錄，或是對應兩人對談內容收音，而透過立體聲模式則可透過左右聲道錄製逼真聲場。

而Blue VO!CE麥克風語音濾波器則提供降低錄音聲噪，並且可配合清亮、現代、溫暖、復古無線電等7種聲音效果，藉此創造不同音場表現。

與先前由Blue Microphones推出Yeti、Yeti Nana、Snowball與Snowball iCE等高品質USB麥克風一樣，這次推出的Yeti X同樣可搭配進階廣播、錄音配件，包含防震懸吊臂、懸臂支架等專業器材，讓使用者能依照不同需求讓收音效果最佳化。

Yeti X建議售價為新台幣7190元，預計從即日起開放全台銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》