蘋果開始銷售以織布披覆保護線材 首款產品為Thunderbolt 3 Pro
近期有消息指稱蘋果計畫藉由披覆織布材質，讓原廠線材耐用性提昇，而在稍早推出的新款Thunderbolt 3 Pro，則是成為蘋果首款採用織布材質的原廠線材。
除了以織布材質披覆確保線材不會因為長時間使用扭轉，導致外層橡膠材質裂開，進而提昇其耐用性之外，新款Thunderbolt 3 Pro則是對應完整Intel Thunderbolt 3傳輸規範，不僅支援40Gbps數據傳輸速度，更對應100W充以上電功率，並且相容USB DP與USB 3.1 Gen 2規範。
不過，相較一般以橡膠材質披覆線材，新款Thunderbolt 3 Pro建議售價就高達新台幣3990元，相比其他品牌推出同樣2公尺長度、相同規格設計線材，至少高出新台幣1000元左右。
而在新款Thunderbolt 3 Pro線材開放銷售後，蘋果依然在官網維持銷售以橡膠材質披覆的Thunderbolt 3線材，顯然將提供消費者不同選擇。
若以此判斷，蘋果接下來也有可能推出以織布材質披覆的Lightning連接線，或是USB-C連接線，但同時也會繼續維持銷售現有線材配件，讓消費者能在以橡膠材質披覆的一般線材，以及以織布材質披覆的進階線材之間作選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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