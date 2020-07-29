Sony α7S III建議售價曝光！更著重高感光攝影體驗、錄影時間更長

在不少規格被提前曝光後，Sony終於正式揭曉新款全片幅單眼相機α7S III，其中搭載全新1210萬畫素背照式Exmor R感光元件，以及效能相比前一代規格提昇8倍處理效能的BIONZ-XR處理器，另外更比照先前推出的隨身相機ZV-1採用可側掀翻轉螢幕，方便使用者取景拍攝使用。

由於定位以高感光表現及錄影為主，α7S III的感光值範圍介於ISO 40-409600之間，同時支援1.1倍裁切且具錄影時間限制的4K@120fps，以及1080P@240fps。而藉由全新散熱設計，將使α7S III以4K@60fps規格長時間錄影也不會出現過熱情況，甚至可以實現全畫素讀取。

另外，在錄影功能方面也支援4:2:2 10 bit規格，並且支援XAVC-SI編碼格式All-I 500 Mbits，更能以600Mbps數據率錄製影片，同時也能透過內建HDMI 2.1連接埠以全片幅、16 bit、RAW檔格式進行外錄。至於在S-Log2、S-Log3模式則支援超過15檔動態範圍設定，而在拍攝10-bit HLG格式時，則可同時進行1080p/720p解析度拍攝。

至於機身則搭載解析度高達944萬點的OLED電子觀景窗，放大率為0.9倍，對焦部分則搭載可覆蓋92%對焦範圍的758組相位對焦對焦點，以及425組反差對焦點，並且可對應-6 EV值設定的對焦靈敏度表現。

在對焦部分，Sony更強調可對應準確率提高30%的人眼識別對焦，同時也可自訂7種自動對焦切換速度。而在相位對焦輔助下，α7S III在自動對焦與自動曝光設定，並且配合使用CFexpress Type A記憶卡時，最高能對應每秒10張連拍，以及最多可單次拍攝1000張RAW檔表現。

而機身搭載五軸機身防震，更搭載可側掀翻轉使用的3吋LCD觸控螢幕，方便使用者取景拍攝使用，並且提供獨立麥克風與耳機連接孔，同時也支援Wi-Fi與USB 3.2 Type-C連接埠，機頂的熱靴更支援數位音訊連接，讓使用者能安裝外接麥克風，配合Sony XLR-K3M錄影專業收錄音組，最多可對應4聲道、24 bit數位音訊記錄。

儲存介面則採用雙記憶卡卡槽設計，分別支援SD UHS II，以及CFexpress Type A兩種記憶卡規格，後者將對應每秒800MB讀取速度與每秒700MB寫入速度，記憶卡容量則對應80GB或160GB兩種規格。

此次推出新款α7S III，Sony更採用全新設計的操作選單介面，讓使用者能更方便、直覺操作相機功能。

目前α7S III單機身建議售價為3500美元，預計會在8月開放銷售，而此次同步揭曉的CFexpress Type A記憶卡，則會依照容量不同區分200美元售價，以及400美元售價。

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