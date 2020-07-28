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三星在台擴大小型家電市場布局 引進多款新品

聯合新聞網 / 楊又肇

三星今日 (7/28)宣布在台推出新款三循環多門旗艦冰箱，並且同步推出Cube無風智慧清淨機、Jet無線變頻吸塵器，以及配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器，藉此在台擴展小型家電市場布局。

新款三循環多門旗艦冰箱採上下總計四門對開設計，同時內部採三循環冷卻系統，確保冰箱內保溫與濕度，讓存放食材氣味不混雜，並且搭配13組感應元件依照四季氣候、早晚溫度變化，以及環境濕度改變，配合保存食材數量多寡自動調整壓縮機功耗，藉此確保穩定保鮮能力。

而門片部分則採用不鏽鋼鎖冷保鮮技術，減少冰箱開關時的溫度流失，避免食材因溫度劇烈變化影響鮮度。此外，新款三循環多門旗艦冰箱也同樣支援三星SmartThings連動技術，讓使用者能隨時透過手機遠端監控冰箱運作情況，並且能依照食材調整保鮮能力。

三循環多門旗艦冰箱
三循環多門旗艦冰箱

此次在台引進小型家電部分，則包含可透過Wind-Free無風濾清技術設計的Cube無風智慧清淨機，可透過近6萬組細微氣孔以18分貝聲噪運作，並且透過直流電形式運作，整體耗電可低至3W左右，同時也能藉由小型機身放置在居家環境各個角落，或是透過堆疊方式增加清淨效果，本身也能透過SmartThings app進行遠端操作，方便使用者透過手機即時監控居家空氣品質，或是手動操作空氣濾清功能。

另外，此次同步引進台灣市場的Jet無線變頻吸塵器，則是區分三種規格，頂規設計的Jet VS20R可提供高達200W吸力表現，並且透過變頻馬達驅動內部葉片，進而形成27條噴射氣旋，配合多層次HEPA濾清系統，標榜能去除99.999%灰塵與過敏原，而機身額外提供可180度平貼使用模式，搭配多樣吸塵配件與集塵筒可水洗特性，藉此提昇居家清掃便利性。

配合Jet無線變頻吸塵器推出的Clean Station旋風集塵器，則可將自Jet無線變頻吸塵器拆卸的集塵筒放置在Clean Station旋風集塵器頂端，緊扣之後即可快速清理灰塵，同樣透過HEPA濾清系統與活性碳濾網隔絕99.999%的0.3微米懸浮微粒，並且能以零接觸形式清理集塵筒的灰塵。

Cube無風智慧清淨機、Jet無線變頻吸塵器，以及配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器
Cube無風智慧清淨機、Jet無線變頻吸塵器，以及配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器

Cube無風智慧清淨機
Cube無風智慧清淨機

Cube無風智慧清淨機
Cube無風智慧清淨機

Jet無線變頻吸塵器，以及配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器
Jet無線變頻吸塵器，以及配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器

配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器
配合吸塵器使用的Clean Station旋風集塵器

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 過敏原 三星

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