快訊

波特蘭開打：川普派出「聯邦鎮暴特工團」...可不可以？

三星預計推出的Galaxy Tab S7系列平板 將有兩款尺寸大小

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

除了揭曉新款旗艦手機、真無線耳機與智慧手錶，三星顯然也準備更新旗下平板裝置，預計在接下來的Unpacked 2020活動公布新款Galaxy Tab S7系列平板。

依照德國WinFuture網站取得資訊，三星接下來準備公布的新款Galaxy Tab S7系列平板，將區分11吋與12.4吋兩種規格，其中大尺寸機種更以Galaxy Tab S7+為稱，配色則區分神祕黑、神祕銅與神祕白，大致與Galaxy Note 20系列相仿。

硬體規格方面，兩種規格都會採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，並且搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，本身也支援5G連網功能。不過，兩者在螢幕規格採不同設計，其中標準款Galaxy Tab S7將採用支援120Hz畫面更新率的LCD面板，而Galaxy Tab S7+則採用AMOLED螢幕。

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

其他規格部分，則採用類似iPad Pro的造型設計，但本身則搭載側面指紋辨識功能，背面則搭載1300萬畫素主鏡頭，以及500萬畫素超廣角鏡頭，預期將加入無線形式運作的DeX功能，並且加入全尺寸按鍵與大面積觸控板的鍵盤保護蓋配件，另外也加入支援S Pen應用功能，音效部分則同樣採用AKG認證規格，同時取消搭載3.5mm耳機孔。

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

至於價格部分，Galaxy Tab S7系列平板有可能會比去年推出的Galaxy Tab S6價格稍高，但也有可能藉由成本平衡讓實際售價維持與Galaxy Tab S6相同售價，但實際細節依然要等三星日後揭曉。

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

(圖／擷自德國WinFuture網站)
(圖／擷自德國WinFuture網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國 三星 平板

延伸閱讀

Galaxy Watch 3也會加入跌倒偵測功能、握緊拳頭就能接聽電話

帝「皇」駕到 TUDOR全新ROYAL系列 八款新表大軍襲來

Galaxy Note 20將額外推出「神祕綠」配色 螢幕、S Pen規格將因機種而異

Galaxy Note 20系列加入「神祕白」配色 部分地區僅提供4G連網規格

相關新聞

傳2021年新款iPad mini 將採用8.9吋極窄邊框的全螢幕顯示器

Apple 蘋果旗下產品 iPad mini 自 2019 年春季推出 iPad mini 第五代之後，雖然在 2020 年沒有推出新版，但有傳聞指出新一代 iPad mini 很可能會在 2021 年推出。

B&O新款真無線藍牙耳機Beoplay E8 Sport 攜手On running打造限量特別款

Bang & Olufsen宣布推出新款真無線藍牙耳機Beoplay E8 Sport，同時也宣布與瑞士雲端跑鞋品牌On running推出限量特別版。此外，第二代便攜式藍牙喇叭Beosound A1也確定在台上市。

最高容量達8TB 三星QLC固態硬碟870 QVO SATA SSD系列8月登台

三星宣布推出採用旗下第二代四層儲存元件設計的QLC固態硬碟870 QVO SATA SSD系列，其中提供最高可達8TB儲存容量，讓消費市場能有更大容量且快速資料存取需求選擇。

蘋果可能準備在新版Mac中 加入Face ID臉部識別功能

在近期釋出的macOS Big Sur第三版測試版本中，9to5Mac網站在相關編碼內容中發現與TrueDepth與Face ID功能相關的「PearlCamera」描述內容，似乎意味未來將會在Mac系列機種加入支援Face ID臉部識別登入功能。

三星預計推出的Galaxy Tab S7系列平板 將有兩款尺寸大小

除了揭曉新款旗艦手機、真無線耳機與智慧手錶，三星顯然也準備更新旗下平板裝置，預計在接下來的Unpacked 2020活動公布新款Galaxy Tab S7系列平板。

Galaxy Watch 3也會加入跌倒偵測功能、握緊拳頭就能接聽電話

不少關於Galaxy Note 20系列規格細節曝光後，XDA-Developers論壇網站更進一步透露Galaxy Watch 3功能細節，其中包含與Apple Watch系列搭載相同的跌倒偵測識別功能，以及全新可藉由識別握拳手勢自動接聽電話，或是甩手拒接電話功能。

LG傳與NTT Docomo合作擴增實境眼鏡裝置 預計2021年推出

過去就曾傳出準備打造擴增實境眼鏡裝置的LG，近期更被指出將與日本NTT Docomo合作打造一款相當輕盈的擴增實境眼鏡裝置，重量僅79.38公克，預計會在2021年內推出。

三星可能也準備 以Exynos處理器打造PC產品

在蘋果確定從今年底開始轉向採用以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，並且以此打造全新Mac系列機種後，除了預期帶動Windows陣營加強推動旗下Windows 10 on Arm產品策略，似乎也將吸引三星以本身Exynos系列處理器打造PC產品。

OPPO預計在7月31日 宣布推出搭載Wear OS的智慧手錶

今年3月正式揭曉旗下首款智慧手錶OPPO Watch後，OPPO更進一步將在7月31日推出搭載Google Wear OS的智慧手錶。

Apple Pencil申請新專利 未來將可現實採集顏色用於 iPad

美國專利商標局公布最新公布的專利申請文件有一份 Apple 專利申請，這次專利並非 iPhone、iPad 或 Apple Glass 眼鏡，而是「 Apple Pencil 」手寫筆的專利技術，專利文件提到 Apple Pencil 將會搭載一組感測器，可以針對花朵、樹葉…等真實世界物體進行顏色取樣，進而在數位藝術、繪畫、編輯…等。

僅是貼牌而已？羅技與Herman Miller合作的電競人體工學椅揭曉

日前宣佈與Herman Miller合作打造更符合人體工學、時尚的電競椅之後，羅技終於推出這款與Herman Miller合作的電競椅產品，同時確定會以Herman Miller旗下旗艦定位的Embody系列人體工學椅為基礎，並且加上諸多電競風格設計。

iPhone攝影獎2020得獎名單揭曉 2位台灣攝影好手再獲獎

讓全球iPhone用戶躍躍欲試，今年已舉辦第13屆的「iPhone Photography Awards（IPPA）」得...

熱門新聞

美食當前「讓相機先吃」是禮儀？她一句話讓網友看了罵翻

父親節優惠來了！Google手機Pixel4「打8折」省近5千

傳2021年新款iPad mini 將採用8.9吋極窄邊框的全螢幕顯示器

惡意程式「BadPower」駭入USB快充攻擊 將導致手機自燃

手機科技／隨時充電手機 延長電池壽命

芝加哥計畫以量子力學定律 打造「第二個網際網路」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。