三星預計推出的Galaxy Tab S7系列平板 將有兩款尺寸大小
除了揭曉新款旗艦手機、真無線耳機與智慧手錶，三星顯然也準備更新旗下平板裝置，預計在接下來的Unpacked 2020活動公布新款Galaxy Tab S7系列平板。
依照德國WinFuture網站取得資訊，三星接下來準備公布的新款Galaxy Tab S7系列平板，將區分11吋與12.4吋兩種規格，其中大尺寸機種更以Galaxy Tab S7+為稱，配色則區分神祕黑、神祕銅與神祕白，大致與Galaxy Note 20系列相仿。
硬體規格方面，兩種規格都會採用Qualcomm Snapdragon 865+處理器，並且搭配6GB記憶體與128GB儲存容量，本身也支援5G連網功能。不過，兩者在螢幕規格採不同設計，其中標準款Galaxy Tab S7將採用支援120Hz畫面更新率的LCD面板，而Galaxy Tab S7+則採用AMOLED螢幕。
其他規格部分，則採用類似iPad Pro的造型設計，但本身則搭載側面指紋辨識功能，背面則搭載1300萬畫素主鏡頭，以及500萬畫素超廣角鏡頭，預期將加入無線形式運作的DeX功能，並且加入全尺寸按鍵與大面積觸控板的鍵盤保護蓋配件，另外也加入支援S Pen應用功能，音效部分則同樣採用AKG認證規格，同時取消搭載3.5mm耳機孔。
至於價格部分，Galaxy Tab S7系列平板有可能會比去年推出的Galaxy Tab S6價格稍高，但也有可能藉由成本平衡讓實際售價維持與Galaxy Tab S6相同售價，但實際細節依然要等三星日後揭曉。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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