蘋果可能準備在新版Mac中 加入Face ID臉部識別功能

在近期釋出的macOS Big Sur第三版測試版本中，9to5Mac網站在相關編碼內容中發現與TrueDepth與Face ID功能相關的「PearlCamera」描述內容，似乎意味未來將會在Mac系列機種加入支援Face ID臉部識別登入功能。

由於在編碼內容描述裡，同樣出現在iOS作業系統編碼內也有的「FaceDetect」和「BioCapture」描述功能，顯示蘋果也計畫將Face ID臉部識別登入功能帶到Mac系列機種，尤其在年底預計推出採用Apple Silicon處理器的Mac裝置，更有可能加入更多與iPhone相同功能設計。

而目前Mac系列機種也開始加入Touch ID指紋辨識功能，同時軟體功能也與iOS作業系統有越來越深的整合設計，因此預期在維持採用Intel處理器的Mac系列機種也有機會加入支援Face ID功能，同時也可能與更多原本在iOS平台上透過臉部識別功能，未來也有機會進駐Mac裝置。

不過，目前還無法確定加入支援Face ID功能的新款Mac系列機種，在硬體設計上是否需要做額外調整，或是利用現有視訊鏡頭就能實現相同，或是相近的臉部識別認證效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》