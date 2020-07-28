最高容量達8TB 三星QLC固態硬碟870 QVO SATA SSD系列8月登台

三星宣布推出採用旗下第二代四層儲存元件設計的QLC固態硬碟870 QVO SATA SSD系列，其中提供最高可達8TB儲存容量，讓消費市場能有更大容量且快速資料存取需求選擇。

870 QVO SATA SSD系列分別提供1TB、2TB、4TB與8TB存容量，並且採用SATA連接埠，對應6Gbps資料傳輸速率，本身則以2.5吋機身設計，採用三星第二代四層儲存元件設計的V-NAND 4-bit MLC (QLC)快閃記憶體，搭配使用三星自有MKX控制晶片。

而依照儲存容量規格差異，分別配置1GB、2GB、4GB與8GB LPDDR4記憶體作為快取，而最高連續讀寫速度可達每秒560MB與每秒530MB，最高隨機讀寫速度則可達98K IOPS及88K IOPS。至於總寫入位元組依照儲存容量差異，分別可達360TB、720TB、1440TB與2880TB，依照儲存容量計算約可提供360次完全覆寫次數，本身則提供3年保固時間。

在運作過程裡，三星將藉由Intelligent TurboWrite技術，利用大容量可變SLC緩存維持最佳讀寫效能，相較前一代860 QVO SATA SSD系列，此次推出的870 QVO SATA SSD系列在隨機讀取速度提升13%，同樣提供Data Migration與Magician 6軟體，讓消費者能管理，並且讓SSD以最佳化狀態運作。提供眾多進化與全新功能，便於消費者進行升級、管理和最佳化其SSD。

建議售價方面，870 QVO SATA SSD系列依照儲存容量差異，分別以新台幣3759元、新台幣7529元、新台幣15029元，以及新台幣27489元價格銷售，預計在8月5日於台灣市場開放銷售。

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