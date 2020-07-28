B&O新款真無線藍牙耳機Beoplay E8 Sport 攜手On running打造限量特別款

Bang & Olufsen宣布推出新款真無線藍牙耳機Beoplay E8 Sport，同時也宣布與瑞士雲端跑鞋品牌On running推出限量特別版。此外，第二代便攜式藍牙喇叭Beosound A1也確定在台上市。

針對運動需求打造的真無線藍牙耳機Beoplay E8 Sport，同樣由Bang & Olufsen旗下聲學工程師調音，並且藉由藍牙5.1與裝置連接，分別支援AAC與aptX音訊規格，本身更以4組麥克風確保運動時的通話清晰度。

耳機攜行盒則採用紋理橡膠與陽極化鋁合金材質打造，耳機則以觸控方式進行操作，並且支援IP57等級防塵防水設計，同樣可配合不同尺寸設計的矽膠耳塞及耳翼輔助配戴，內建電力可對應7小時連續播放時間，充電盒則可額外為耳機補充3次以上電力，讓使用時間最長可達30小時。

另外，Bang & Olufsen更與On running雲端跑鞋合作打造Beoplay E8 Sport限量50組的特別版。

Beoplay E8 Sport分別推出星辰黑與氧氣藍兩款配色，建議售價為新台幣12250元，而Beoplay E8 Sport限量特別版也同樣以新台幣12250元建議售價銷售。

此次同步推出的第二代便攜式藍牙喇叭B&O Beosound A1，同樣由B&O與丹麥著名工業設計師Cecilie Manz合作，除了採用更時尚的輪廓設計，同時保留B&O Beosound A1獨有圓潤造型，而重量則比第一代輕了7%、薄了2mm。

在正常音量 (70dB)下最長使用時間可達18小時，低音量 (55dB)下的最長使用時間則可達43小時，另外也支援IP67防塵防水設計，可對應沉水1公尺約達30分鐘防護能力。內建微軟Swift Pair與Google Fast Pair快速配對功能，讓使用者能快速與手機連接使用，並且透過內建3組陣列麥克風提供清晰收音效果，本身更支援Alxea數位助理服務，最遠可支援5公尺距離聲控操作。

第二代Beosound A1分別提供尊爵黑與星光銀兩種配色，建議售價為新台幣9990元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》