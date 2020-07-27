Galaxy Watch 3也會加入跌倒偵測功能、握緊拳頭就能接聽電話

不少關於Galaxy Note 20系列規格細節曝光後，XDA-Developers論壇網站更進一步透露Galaxy Watch 3功能細節，其中包含與Apple Watch系列搭載相同的跌倒偵測識別功能，以及全新可藉由識別握拳手勢自動接聽電話，或是甩手拒接電話功能。

在Galalxy Watch 3中，三星將會加入類似Apple Watch搭載的跌倒識別功能，讓手錶可配合內建感測元件、陀螺儀等設計，判斷配戴者是否不慎跌倒，或是從階梯上摔落，一旦配戴者未能在60秒預設時間內站立，或是做出其他動作回應的話，手錶就會自動向預設聯絡人發送當前所在位置，以及約5秒鐘長度錄音內容，另外也會同步向鄰近醫療機構發出呼救。

由於蘋果先前在Apple Watch加入跌倒識別功能，同時也因此拯救不少因跌倒而失去意識的老人，進而獲得不少讚譽，因此三星也可能希望透過提供類似功能，藉此吸引更多人使用Galaxy Watch 3。

不過，目前還無法確認此項功能是否會透過韌體更新，讓先前推出的Galaxy Watch系列也能加入此項功能。

另一個更新內容，則是針對配戴時的電話接聽需求，加入識別握拳手勢即可接聽電話，或是透過揮動手部進行拒接。透過這樣的方式，即便使用者無法騰出另外一支手操作，依然可以透過單手完成接聽電話，或是掛斷不想接聽電話。

依照先前傳聞，Galaxy Watch 3將會再度將實體錶圈功能加回，並且採用更窄螢幕邊框設計，藉此讓螢幕顯示佔比更高。其他部分，則包含可透過同時壓按兩組按鍵進行螢幕擷圖，同時預期三星將會讓手錶作業系統運作變得更流暢。

而在預計舉辦的Unpacked 2020線上發表會中，三星預期將隨著Galaxy Note 20系列一同揭曉Galaxy Watch 3。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》