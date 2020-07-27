LG傳與NTT Docomo合作擴增實境眼鏡裝置 預計2021年推出

過去就曾傳出準備打造擴增實境眼鏡裝置的LG，近期更被指出將與日本NTT Docomo合作打造一款相當輕盈的擴增實境眼鏡裝置，重量僅79.38公克，預計會在2021年內推出。

目前LG與NTT Docomo尚未確認此款擴增實境眼鏡裝置最終設計細節，但預期將會結合雙方投入的5G連網技術應用模式。

不過，目前雙方均未對相關報導內容作回應，但最快將會在2021年內問世，並且採用相當輕盈的機身設計，方便使用者更容易配戴使用。

而若擴增實境眼鏡裝置本身採用相當輕盈重量設計，或許意味主要運算還是必須連接手機等裝置，如同LG過去推出採「Magic Slot」模組化設計的G5手機時，一起推出的LG 360 VR虛擬實境眼鏡裝置，便是配合與手機連接運作使用。

類似的設計，蘋果接下來傳聞可能推出的Apple Glass，或許也會採用相同設計，透過將運算需求集中在手機，而眼鏡裝置則是負責虛擬視覺輸出呈現，或是利用眼鏡內建動態感測元件、陀螺儀等識別配戴者當年視角方向，或是身體站立高度及方位等數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》