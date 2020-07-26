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OPPO預計在7月31日 宣布推出搭載Wear OS的智慧手錶

聯合新聞網 / 楊又肇

今年3月正式揭曉旗下首款智慧手錶OPPO Watch後，OPPO更進一步將在7月31日推出搭載Google Wear OS的智慧手錶。

而此款智慧手錶預期就是日前對外公布的OPPO Watch國際銷售版本，沒意外應該會採用相同硬體規格，只是將作業系統從基於Android客製化的ColorOS Watch版本，更換成Google提供的Wear OS作業系統。

依照先前說明，OPPO Watch採用Qualcomm Snapdragon Wear 2500處理器，配置1GB記憶體與8GB儲存容量，Wi-Fi部分則僅支援2.4GHz頻段，另外也藉由藍牙4.2與手機連接，在開啟省電模式時的續航力約可對應最長21天，而在智慧模式則約可使用40小時，支援17分鐘即可充入50%電量的Watch VOOC快充。

外型則與Apple Watch有幾分相似，OPPO Watch採用1.91吋AMOLED雙側曲面螢幕，分別對應326ppi顯示密度與100% P3廣色域顯示效果，至於機身則採用陶瓷材質打造，本身支援50 ATM防水效果，可對應游泳等水下活動配戴使用，而錶帶則採用氟橡膠抗敏材質設計，同樣提供多種配色。

相比Apple Watch在機身側面採用數位錶冠設計，OPPO Watch則是透過兩組按鍵對應操作，錶面則區分46mm與41mm兩種規格。

目前還無法確認是否會在台灣市場推出，但OPPO方面表示將會積極爭取引進銷售，藉此配合將在台灣地區上市的新款旗艦手機Find X2系列使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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