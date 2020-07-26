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三星可能也準備 以Exynos處理器打造PC產品
在蘋果確定從今年底開始轉向採用以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，並且以此打造全新Mac系列機種後，除了預期帶動Windows陣營加強推動旗下Windows 10 on Arm產品策略，似乎也將吸引三星以本身Exynos系列處理器打造PC產品。
事實上，目前三星已經透過旗下Exynos處理器打造Chromebook產品，同時也與Qualcomm合作藉由Snapdragon 8cx處理器打造常時連網筆電，因此藉由Arm架構處理器打造PC裝置，對於三星應該不會構成太大挑戰。
另一方面，由於三星本身具備處理器、記憶體、儲存元件自製生產能力，雖然在作業系統等軟體仍受限於Google及微軟合作關係，但相較其他品牌顯然有更高布局Arm架構處理器發展機會。
在近期消息裡，三星預計推出Exynos 1000系列處理器，其中將以三星旗下5nm製程打造，除了將會應用在明年準備推出的Galaxy S21系列手機，同時也會應用在旗下筆電產品。
除了三星，另外一個同樣具備處理器自製能力的華為也有可能以旗下Kirin系列處理器進軍PC市場，並且可能改變原先與Qualcomm合作處理器模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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