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僅是貼牌而已？羅技與Herman Miller合作的電競人體工學椅揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈與Herman Miller合作打造更符合人體工學、時尚的電競椅之後，羅技終於推出這款與Herman Miller合作的電競椅產品，同時確定會以Herman Miller旗下旗艦定位的Embody系列人體工學椅為基礎，並且加上諸多電競風格設計。

而這款人體工學椅依然維持Embody系列採用多點支撐設計，並且透過網布材質增加靠背時的散熱表現，同時也能隨著使用者不同坐姿提供足夠支撐力道，並且藉由支撐張力讓使用者能維持較適當坐姿。

除此之外，這款人體工學椅也能對應舒適的向後仰躺使用模式，讓使用者能安心地往後躺下，而不用擔心椅子是否會有無法支撐情況。而在其他部分，包含往後靠的傾斜角度、左右扶手高低、角度都能依照需求調整。

整體來看，此款人體工學椅更像是以Embody系列為基礎，並且加上羅技電競品牌Logitech G的藍色風格設計，但本質上並沒有針對Herman Miller原本設計做太多變動，甚至也未加入RGB燈效同步點亮設計，而椅被上依然維持可調掛背包、外套的掛帶。

目前此款人體工學椅將椅1495美元價格銷售，基本上與標準版Embody系列人體工學椅售價相仿，而目前則尚未確認實際上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 羅技 電競

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