Apple Pencil申請新專利 未來將可現實採集顏色用於 iPad

美國專利商標局公布最新公布的專利申請文件有一份 Apple 專利申請，這次專利並非 iPhone、iPad 或 Apple Glass 眼鏡，而是「 Apple Pencil 」手寫筆的專利技術，專利文件提到 Apple Pencil 將會搭載一組感測器，可以針對花朵、樹葉…等真實世界物體進行顏色取樣，進而在數位藝術、繪畫、編輯…等。

這份專利名稱是「Computer System With Color Sampling Stylus」，內容描述一款「具有顏色感測器」的電子觸控筆，顏色感測器是由多個光電探測器組成，探測器可以測量各種不同顏色的光線，如此一來就能檢測和取樣花朵的顏色。

使用者只要將 Apple Pencil 筆尖接觸取樣物體，就能自動判斷取樣色彩，在 iPad 畫紙上使用。Apple 申請專利文件也提到，顏色取樣不只可以畫圖，還能校準印表機、辨識裝潢油漆顏色…等讓 Apple Pencil 更加實用。

事實上，這種光學色彩感測器早已經在生活中廣泛使用，像是 Sphero Specdrums 音樂指環就是透過簡單的光學顏色辨識，把顏色變成聲音；只是 Sphero Specdrums 音樂指環的功能比較簡單，而 Apple Pencil 的專利則是需要更加專業。

不過，Apple 蘋果公司申請過各種不同的專利技術，其中部分專利可以實現，但也有部分無法實現，也無法保證 Apple 蘋果專利將在真實產品。

因此這項專利 Apple 蘋果公司究竟是真的，還是只是一個可能性的想法，還無法判斷。

圖片及資料來源：MacRumors