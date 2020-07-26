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Apple Pencil申請新專利 未來將可現實採集顏色用於 iPad

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

美國專利商標局公布最新公布的專利申請文件有一份 Apple 專利申請，這次專利並非 iPhone、iPad 或 Apple Glass 眼鏡，而是「 Apple Pencil 」手寫筆的專利技術，專利文件提到 Apple Pencil 將會搭載一組感測器，可以針對花朵、樹葉…等真實世界物體進行顏色取樣，進而在數位藝術、繪畫、編輯…等。

這份專利名稱是「Computer System With Color Sampling Stylus」，內容描述一款「具有顏色感測器」的電子觸控筆，顏色感測器是由多個光電探測器組成，探測器可以測量各種不同顏色的光線，如此一來就能檢測和取樣花朵的顏色。

使用者只要將 Apple Pencil 筆尖接觸取樣物體，就能自動判斷取樣色彩，在 iPad 畫紙上使用。Apple 申請專利文件也提到，顏色取樣不只可以畫圖，還能校準印表機、辨識裝潢油漆顏色…等讓 Apple Pencil 更加實用。

事實上，這種光學色彩感測器早已經在生活中廣泛使用，像是 Sphero Specdrums 音樂指環就是透過簡單的光學顏色辨識，把顏色變成聲音；只是 Sphero Specdrums 音樂指環的功能比較簡單，而 Apple Pencil 的專利則是需要更加專業。

不過，Apple 蘋果公司申請過各種不同的專利技術，其中部分專利可以實現，但也有部分無法實現，也無法保證 Apple 蘋果專利將在真實產品。

因此這項專利 Apple 蘋果公司究竟是真的，還是只是一個可能性的想法，還無法判斷。

圖片及資料來源：MacRumors

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 中廣

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