Nikon揭曉定位入門設計的全片幅無反相機Z5 單機身售價1399美元

2018年宣布推出全片幅無反相機Z6、Z7後，Nikon今日 (7/21)宣布推出定位入門等級的全片幅無反相機Z5。

相比Z6、Z7採用規格，Nikon Z5採用非背照式的2430萬畫素感光元件，同樣搭載Expeed 6影像處理器，並且搭載5級機身防震設計，感光度介於ISO 100-51200之間，更可透過273組對焦點對應人眼，或是狗、貓眼部對焦。

由於定位在入門機種，因此Z5僅對應每秒4.5張連拍，在4K錄影過程也會有1.7倍成像範圍裁切，另外也不像Z6、Z7搭載單一XQD記憶卡卡槽設計，而是採用雙UHS-II SD記憶體卡槽。

至於機身則採用金屬框架設計，整體重量在590公克左右，並且搭載369萬點OLED電子觀景窗，以及3.2吋可往前傾斜使用的觸控螢幕，配合新款EN-EL15c電池約可對應470張拍攝續航表現，而機身則可透過USB-PD形式充電。

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除了Z5，Nikon此次也揭曉新款Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3變焦鏡，並且採用僅51mm厚度設計，重量僅約195公克，藉此讓Z5能有更大攜帶便利性，甚至也加入靜音馬達設計對應影片拍攝需求。

建議售價部分，Z5單機身售價為1399美元，預計在今年8月下旬正式推出，而Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3變焦鏡售價則是399美元，兩者同捆銷售價格為1699美元，若是搭配24-200mm f/4-6.3變焦鏡同捆銷售的話，則會以2199美元價格銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》