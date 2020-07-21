Razer打造旗下首款60％比例小尺寸光軸鍵盤Huntsman Mini

相較過往推出去除右側獨立數字區，僅以80%比例尺寸呈現的BlackWidow Lite，以及後續推出的Huntsman Tournament Edition，Razer此次推出的Huntsman Mini則是首度採用更小60%比例設計，並且同樣維持Razer旗下光軸設計。

Huntsman Mini取消頂端F1-F12內功能鍵，鍵盤則維持5列配置，主要功能則仰賴Fn鍵組合操作，對於一般文書處理可能相對麻煩，但對於遊玩遊戲需求的話，其實不太需要大尺寸鍵盤，尤其像是第一人稱射擊遊戲，或是僅需特定按鍵操作的MOBA類型遊戲，60%比例設計的小尺寸鍵盤其實相當適合。

連接線材則是目前主流的USB-C規格，鍵盤本體則採用鋁框材質設計，鍵帽部分則採用PBT射出塑料材質，功能指示標示在鍵帽下緣，鍵帽表面僅維持英數及符號字樣，同時鍵盤內建記憶體最多可儲存5組設置內容，並且支援多種背光效果。

鍵軸部分採用光軸設計，分別提供Razer旗下對應1.5mm行程與45公克反饋力道的紫色光軸，以及對應1.0mm行程與40公克反饋力道的紅色光軸，鍵盤本身則提供Razer經典黑色，或是Mercury White白色配色。

Huntsman Mini將以新台幣3890元價格銷售，同時目前僅提供純英文介面。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》