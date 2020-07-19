提高數位創作便利性 蘋果新專利讓Apple Pencil可化身顏色採取裝置

蘋果近期在美國專利與商標局申請一項技術專利，將使Apple Pencil能直接透過內建感測元件「採取」現實生活裡各項物品的顏色，藉此讓數位創作變得更加簡單。

類似應用，其實已經出現在Photoshop等專業繪圖編輯軟體，因此不少數位創作者會利用手機拍攝物件影像，並且透過軟體方式採取所需顏色。不過，由於整個操作流程還是會因為相機拍攝角度、外部光線等影響，使得最終數位化呈現的顏色會有落差情況，使得實際採取顏色也會有差異。

而依照蘋果提出專利技術內容，則是透過在Apple Pencil筆尖端搭載光電感測元件，讓使用者能透過筆尖直接採取現實生活裡的物件顏色，避免多次轉換過程產生明顯顏色落差。

同時，為了讓筆尖感測顏色更趨真實，專利中更描述可配合額外光源補正，讓採取顏色結果更為精準。

除了可透過採取精準顏色，藉此讓數位繪圖創作使用顏色更趨真實，同時也能減少使用者採取顏色難度、複雜度，而此項技術也能用於校正螢幕顯示結果、彩色印表機列印結果，甚至用於諸多利用顏色檢測對應功能，例如判斷彩妝色度，或是用於不同商品顏色比較等。

目前不確定蘋果是否會將此項技術專利應用在新款Apple Pencil，但依照近年iPad系列產品持續朝向數位創作應用工具發展，蘋果將此項專利應用在新款iPad的機會應該不小。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》