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acer電腦國際市佔率超高台人卻不愛用？網曝可能關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
acer在國外市佔率第一，但在國內卻不及國外市佔率高，好奇原因出在哪。 宏碁／提供
acer在國外市佔率第一，但在國內卻不及國外市佔率高，好奇原因出在哪。 宏碁／提供

現在筆電越來越普及，品牌種類也多，每個牌子的優點及特色都不盡相同，青菜蘿蔔各有所好。而台灣在這塊領域也是佼佼者，像是華碩（Asus）、宏碁（acer）都在全球市場佔有舉足輕重的地位，具有一定知名度！不過近日就有網友好奇，為何acer電腦在台灣的風評似乎不太好？

原PO在批踢踢八卦版發文指出，台灣的acer電腦，5月份以18.8%市佔率保持國際電腦品牌市場第一，在國外也有一定的認知度，但在台灣看到的風評往往不是很好。他很納悶到底是acer品質真的不佳，因為外國人自家沒好貨，只好瞎捧acer？還是acer品質良好，不過台灣人愛之深，責之切？又或者是台灣人對自家品牌的自信心不足，導致產生認知偏差？

此文一出馬上引起熱烈迴響，不少鄉民為acer辯護，認為acer便宜又耐用，甚至一台筆電撐了12年之久！「一分錢一分貨，很多人拿貴的比，說acer不好」、「acer我用了八年都還能用欸，只是越跑越慢」、「我這台acer才2萬，每天都操10多小時，用了12年還在用」、「大學買筆電相同規格acer就比較便宜」、「之前硬碟壞了，離最後保固只剩三個月，直接送新的」、「明明就不錯，台灣人就愛看不起國貨罷了」。

不過也有部分人指出可能的問題點，原因是出在國內外的規格與價錢差異，「acer在國外價錢開比較低」、「晚上市，低配置，高價格」、「台灣比國外貴，妥善率低，買過6台筆電只有acer鍵盤掉一堆」、「國外賣的比較便宜，台灣同等級賣的比較貴」、「國外的宏碁真的超強」。也有人認為acer筆電外觀不夠潮是台灣人不愛的主因，「acer第八年+1，除了外觀陽春其他沒啥毛病」、「筆電是要帶出去的，acer設計的很老派」。

Acer 筆電

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