徠卡M10-R對應4000萬畫素以上解像表現 確保更高動態範圍表現

徠卡宣布推出其傳奇旁軸相機高像素版本，將在新款徠卡M10-R搭載解像力超過4000萬畫素的新款感光元件，同時維持減少影像噪點與對應更高動態範圍表現特性。

而M10-R的推出，同時也意味包含M10、M10-P、M10-D，以及M10 Monochrom在內的徠卡M10系列產品更為完整。

在M10-R的特性中，除了以4000萬畫素以上解像力對應更清晰影像拍攝效果，同時更對應高對比表現、減少摩爾紋產生，並且支援ISO 100-50000感光範圍，最長曝光可達16分鐘，搭配腳架則可對應各類夜間拍攝需求。

快門設計則採用與M10-P相同規格，並且支援靜音快門，以及減少相機震動，而多數機身元件則是在位於德國威茲勒的徠卡工廠以手工形式組裝，藉此確保相機能有最高精準度，以及紮實的堅固耐用表現。

徠卡M10-R預計從今年7月20日起於全球市場開放銷售，建議售價則是新台幣26萬元，並且區分全黑與黑銀搭配兩款配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》