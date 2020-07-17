快訊

6泰人自台返國發燒檢測 指揮中心下午2時記者會說明

直播／國民黨質疑：陳瑩不在場也能投票 人事案應重審

聽新聞
test
0:00 / 0:00

realme也提出125W有線閃充技術 強調充電溫度不超過40度

聯合新聞網 / 楊又肇

在OPPO宣布推出旗下高達125W有線閃充技術後，realme也宣布推出旗下同為125W的智慧閃充技術。

依照realme說明，旗下125W智慧閃充技術可在3分鐘內將4000mAh電池電量充滿至33%，同時在20分鐘內即可將電池電量充滿。

而在充電安全部分，realme提出設計也與OPPO先前提出技術規格一樣，均可在充電過程確保溫度可控制在40度以內。

另外，藉由低壓直充技術，藉此減少過電壓充電情況，並且透過多重智慧保護讓使用者能邊玩遊戲邊閃充，即便螢幕維持恆亮也能對應閃充快速補充電力的便利性。

不過，realme方面並未提出其他快充技術，同時也未提供更高效率的無線充電技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 快速充電 realme

延伸閱讀

OPPO揭曉125W有線閃充、65W無線閃充 及體積更小的閃充充電器設計

你也曾被蘋果iPhone電池「偷偷降速」？ 25美元理賠現在開放申請

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

陸二品牌在台推4G手機 聯詠、敦泰營運添柴火

相關新聞

OPPO揭曉125W有線閃充、65W無線閃充 及體積更小的閃充充電器設計

先前預告後，OPPO正式對外揭曉旗下125W有線閃充技術，同時也連帶宣布推出高達65W充電效率的AirVOOC無線閃充，以及可隨身帶著走的50W超閃餅乾充電器，標榜能隨時幫任何裝置補充電量，另外更推出小尺寸、支援110W快充的輕便型充電器。

realme也提出125W有線閃充技術 強調充電溫度不超過40度

在OPPO宣布推出旗下高達125W有線閃充技術後，realme也宣布推出旗下同為125W的智慧閃充技術。

徠卡M10-R對應4000萬畫素以上解像表現 確保更高動態範圍表現

徠卡宣布推出其傳奇旁軸相機高像素版本，將在新款徠卡M10-R搭載解像力超過4000萬畫素的新款感光元件，同時維持減少影像噪點與對應更高動態範圍表現特性。

「小米手環5」來了！1.1吋動態彩色大螢幕＋全新磁吸式充電，還能當自拍遙控器

如果還沒想好父親節要送什麼禮物，高CP值的小米手環5、小米手環4C是孝親的好選擇。小米手環5不僅擁有顯示面積更大的1.1...

小米手環4C、小米手環5在台揭曉 小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版同步登台

今年4月對外揭曉的Redmi品牌首款運動手環，確定以小米手環4C名稱於台灣在內海外市場推出，而小米今日 (7/16)也宣布引進小米手環5，兩者將分別鎖定不同使用需求。此次也同步宣布小米便攜相片印表機與米家LED智慧燈泡白光版引進台灣市場銷售，以及下半年將在台灣擴展更多銷售門市消息。

分析師指稱新款13.3吋MacBook Pro 將率先換上Apple Silicon處理器

雖然先前有說法表示，蘋果將率先以換上Apple Silicon處理器的全新MacBook取代既有13.3吋MacBook Air，但在天風證券分析師郭明錤最近提出分析報告顯示，最先換上Apple Silicon處理器的機種將會是13.3吋MacBook Pro，預計在今年第四季就會進入量產。

三星計畫推出新款運動手環 將與Galaxy Note 20系列一同亮相

去年隨著Galaxy S10系列一同揭曉新款Galaxy Fit與輕巧款Galaxy Fit e之後，三星有可能會隨著Galaxy Note 20系列公布新款Galaxy Fit運動手環。

顯示卡價格飆漲中！傳NVIDIA已停產RTX 2070以上旗艦產品

根據國外媒體報導，NVIDIA 為了迎接即將到來的 Ampere 世代，即 RTX 30 系列顯示卡，日前已正式停產多款 Turing 架構產品，包含旗艦等級的 GeForce RTX 2080 Ti 與 GeForce RTX 2070 Super 等。

怕被偷看遮住筆電鏡頭？蘋果警告：這樣螢幕容易壞

很多人怕筆電鏡頭在無意間、不知情時刻「被打開」， 不少人都習慣把筆記型電腦上的攝影鏡頭貼上貼紙等

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

各大品牌手機型號推陳出新，產品已多到令人眼花撩亂。有網友詢問「現在手機到底應該怎麼挑？」許多網友都建議「電池」是最重要的，有人直言「不會卡、電量夠、價格優就夠了」。

2萬有找5G手機來了！Galaxy A51 5G、A71 5G下旬上市

三星電子今（13）日公布，Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於下旬陸續於全台通路正式上市，Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價16,990元；Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價19,990元。

消息指稱換上Apple Silicon處理器的蘋果新機 將取代現有MacBook Air

相關消息指稱，蘋果宣布將在年底推出首款搭載Apple Silicon處理器的Mac裝置後，首先面臨被取代的產品將是今年仍維持更新的13.3吋MacBook Air。

熱門新聞

「小米手環5」來了！1.1吋動態彩色大螢幕＋全新磁吸式充電，還能當自拍遙控器

HTC Desire 20 Pro評測老實說！大容量電池超強 但拍照可以更好

目標超越微軟！谷歌Gmail企業版推新功能提高整體性

小米手環4C、小米手環5在台揭曉 小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版同步登台

iOS 13.6更新 讓iPhone變身汽車鑰匙

5G重塑遊戲規則 遠傳電信總經理盼3年內吃到飽退場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。