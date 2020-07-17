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realme也提出125W有線閃充技術 強調充電溫度不超過40度
在OPPO宣布推出旗下高達125W有線閃充技術後，realme也宣布推出旗下同為125W的智慧閃充技術。
依照realme說明，旗下125W智慧閃充技術可在3分鐘內將4000mAh電池電量充滿至33%，同時在20分鐘內即可將電池電量充滿。
而在充電安全部分，realme提出設計也與OPPO先前提出技術規格一樣，均可在充電過程確保溫度可控制在40度以內。
另外，藉由低壓直充技術，藉此減少過電壓充電情況，並且透過多重智慧保護讓使用者能邊玩遊戲邊閃充，即便螢幕維持恆亮也能對應閃充快速補充電力的便利性。
不過，realme方面並未提出其他快充技術，同時也未提供更高效率的無線充電技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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