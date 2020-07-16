小米手環4C、小米手環5在台揭曉 小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版同步登台

今年4月對外揭曉的Redmi品牌首款運動手環，確定以小米手環4C名稱於台灣在內海外市場推出，而小米今日 (7/16)也宣布引進小米手環5，兩者將分別鎖定不同使用需求。此次也同步宣布小米便攜相片印表機與米家LED智慧燈泡白光版引進台灣市場銷售，以及下半年將在台灣擴展更多銷售門市消息。

小米手環4C

本身其實是Redmi品牌首款手環的小米手環4C，外型設計有點類似Fitbit旗下手環產品，並且採用上下手環帶可拆卸，同時可直接透過內建USB-A插頭充電設計，讓使用者能更方便補充電力，另外也能隨意更換手環帶配色。

而螢幕則採用1.08吋、對應128 x 220解析度與TFT彩色面板，支援最高200nits亮度，並且支援觸控操作，本身也支援抬起手勢喚醒功能，同時支援來電、簡訊，以及各類通訊軟體即時通知，以及包含天氣、空氣品質、鬧鐘等通知功能，另外也同樣支援三軸加速度傳感器、PPG心率感測元件，藉此對應各類運動及健康檢測。

使用部分，則是支援對應水下50公尺的5ATM防水設計，因此可支援游泳配戴使用，運動部分則支援戶外跑步、自由活動、騎單車、室內跑步與快走等5種專業運動模式，並且可記錄心率、跑步速度，以及卡路里消耗、步數目標等提醒功能。

另外，小米手環4C更加入睡眠品質記錄，以及久坐提醒功能，其他部分則包含基本音樂播放控制、尋找手機，或是操作手機接聽等功能，而螢幕桌布也能客製化設定。

小米手環5建議售價為新台幣495元，預計在7月17日起透過小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物銷售，而手環帶配件則以新台幣75元價格銷售，分別推出石墨黑、活力橙、橄欖綠、深空藍等4款配色。

小米手環5

此次同步在台推出的小米手環5，整體上與先前推出的小米手環4沒有太大差異，但將原本充電方式改為磁吸設計，而手環帶拆卸方式則維持與過去相同，小米則強調針對本體容易脫落問題做了改善。

最大改變部分，則是讓運動記錄模式增加至11種，其中更包含跳繩、室內單車等運動，同樣支援心率量測、呼吸訓練與睡眠記錄功能，此次更額外增加針對女性用戶打造的生理週期記錄模式。

內建電池則對應長達14天續航表現，低耗電模式更可對應20天使用時間，螢幕則採用1.1吋設計，相比前一代採用螢幕尺寸增加20%，同樣支援水下50公尺的5ATM防水設計，與手機連動操作部分則支援遙控快門功能，同樣可讓使用者自定桌面顯示畫面。

至於內建主題也增加與《新世紀福音戰士》、《名偵探柯南》、《初音未來》等動畫內容合作項目，甚至也開放使用者自訂操作介面顯示項目，並且針對手機拍照需求加入遙控快門功能。

不過，此次在台引進版本則未提供NFC版本，預設搭配手環帶為石墨黑配色，其他配色則包含活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫，總計8款配色。

內建電池約可對應長達14天的續航表現，本身也同樣維持50公尺水下防護效果，並且區分一般版本與內建NFC版本，後者可藉由NFC功能模擬交通卡、門禁卡，並且支援中國銀聯閃付功能，另外也能藉由小愛同學進行聲控操作。

小米手環5建議售價為新台幣945元，預計在7月17日起透過小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物銷售，而手環帶配件則預計會在9月底前陸續上市。

小米便攜相片印表機

這次一併帶進台灣市場的小米便攜相片印表機，則強調採用ABS/PC防火材質，強調不容易變形、變色，並且以滑蓋形式裝紙，本身則支援ZINK無墨列印技術，透過熱感應方式使相片紙成像，相片紙則對應3 x 2吋、313 x 400 dpi解析度。

小米便攜相片印表機最多可透過藍牙與三台裝置配對連接，同時也能透過米家app連接使用，操作功能更包含拼圖等功能，其中AR照片功能更可加入15秒長度影片，讓使用者能透過手機拍攝照片，即可以AR形式呈現影片內容，此外在列印照片時也能加入音訊功能，讓使用者可透過米家app拍攝後播放聲音內容。

小米便攜相片印表機建議售價為新台幣1665元，同樣在7月17日起透過小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物銷售。

米家LED智慧燈泡白光版

這次同步引進的米家LED智慧燈泡白光版，相比先前引進的彩色燈泡僅支援最高6500K色溫表現，亮度則可達810流明，同樣支援透過米家app調節亮度、色溫，藉此呈現不同照明情境。

而整體耗電僅為7.5W，約可對應25000小時使用壽命，最長約可對應11.4年使用時間，而燈泡造型則與先前推出的米家LED智慧燈泡不同，採用更圓潤的燈泡造型，另外則支援Google Assistant與亞馬遜Alexa數位裡服務連動。

米家LED智慧燈泡白光版建議售價為新台幣245元，同樣在7月17日起透過小米商城、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物銷售。

持續擴展台灣市場/strong>

在今年陸續啟用新門市據點，使得目前小米在台已經累積17間門市，並且擴展至11個縣市地區，接下來更計畫在桃園、新竹、台中、高雄在內都會地區增加4個新門市，藉此讓門市數量增加至21個。

小米新門市預計在7月至8月間進駐新光三越高雄左營店、Big City遠東巨城購物中心、桃園新光影城，以及台中綠園商圈，其中小米高雄左營店將會在7月17日開幕，小米新竹巨城專賣店則會在7月18日開幕，而小米桃園青補專賣店則會在8月7日與Xpark水族館一同開幕，小米台中綠園道專賣店則預計在8月8日開幕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》