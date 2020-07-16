OPPO揭曉125W有線閃充、65W無線閃充 及體積更小的閃充充電器設計

先前預告後，OPPO正式對外揭曉旗下125W有線閃充技術，同時也連帶宣布推出高達65W充電效率的AirVOOC無線閃充，以及可隨身帶著走的50W超閃餅乾充電器，標榜能隨時幫任何裝置補充電量，另外更推出小尺寸、支援110W快充的輕便型充電器。

依照OPPO說明，125W有線閃充技術將能在5分鐘內將裝置電量充滿至41%，同時可在20分鐘內將4000mAh電池電量充滿，本身同時配置14組溫度感測元件，並且讓充電器在充電過程產生過度發熱溫度不超過40度。

連接規格則調整為USB-C，主要透過降低充電電阻，讓充電電流可提高至12.5A，整體電力轉換效率可達98%，並且採用並聯三組電荷泵設計，讓透過充電器輸出的20V、6.25A電力可轉換為10V、12.5A進行充電，而每組電荷泵僅需負擔約42W輸出功率，藉此降低充電器過度發熱問題。

至於充電規格，125W有線閃充技術設計可相容現有SuperVOOC、VOOC充電協議，同時也支援市面上125W PPS、65W PD、36W QC等充電設計。

而在65W AirVOOC無線閃充技術部分，則標榜可在5分鐘內將電量充至25%，並且在30分鐘內將4000mAh電池電量充滿，相比市面既有65W有線充電效率更高，預期將使無線充電成為主流使用模式。

充電架構部分，65W AirVOOC無線閃充技術採用雙輸出、雙輸入感應線圈設計，讓整體電力轉換效率可達88%，並且採用隔離電荷泵設計，藉此區隔兩組感應線圈輸出高壓，藉此確保充電過程安全，同時也在底座設計加上主動式散熱設計，讓充電器在充電過程一樣可將溫度控制在40度以下。

另外，針對隨身攜帶充電需求，OPPO此次提出尺寸大小等同餅乾的50W超閃餅乾充電器，厚度僅10.5mm，並且能折合隨身攜帶，本身支援SuperVOOC與VOOC，並且相容市面的27W PD、18WQC與50W PPS等充電技術規格，可以針對手機、平板，甚至筆電裝置充電。

之所以能將充電器厚度做得更小，甚至可對應折合設計，OPPO在50W超閃餅乾充電器採用無電解電容設計，以及應用在航太設備的鉗位二極體，讓充電器輸出至裝置端的充電電流，以100Hz高頻直流電進行充電，藉此讓充電效率可大幅提昇，同時也能相對降低充電過程產生熱量。

同時在充電器內也採用氮化鎵元件，讓充電器內部變壓後的單次儲存電量需求降低，進而讓充電器體積可大幅縮減，另外更透過OPPO自行設計的主動式鉗位升壓轉換架構，實現零電壓、零電流開關啟動設計，藉此讓充電過程的電力損耗降低至接近無損狀態。

以50W超閃餅乾充電器為基礎，OPPO另外推出不具備折合設計的110W超閃mini充電器，厚度控制在12mm，一樣支援SuperVOOC與VOOC，甚至相容市面上的65W PD、36W QC與110WPPS技術規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》