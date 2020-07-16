快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPPO揭曉125W有線閃充、65W無線閃充 及體積更小的閃充充電器設計

聯合新聞網 / 楊又肇

先前預告後，OPPO正式對外揭曉旗下125W有線閃充技術，同時也連帶宣布推出高達65W充電效率的AirVOOC無線閃充，以及可隨身帶著走的50W超閃餅乾充電器，標榜能隨時幫任何裝置補充電量，另外更推出小尺寸、支援110W快充的輕便型充電器。

依照OPPO說明，125W有線閃充技術將能在5分鐘內將裝置電量充滿至41%，同時可在20分鐘內將4000mAh電池電量充滿，本身同時配置14組溫度感測元件，並且讓充電器在充電過程產生過度發熱溫度不超過40度。

連接規格則調整為USB-C，主要透過降低充電電阻，讓充電電流可提高至12.5A，整體電力轉換效率可達98%，並且採用並聯三組電荷泵設計，讓透過充電器輸出的20V、6.25A電力可轉換為10V、12.5A進行充電，而每組電荷泵僅需負擔約42W輸出功率，藉此降低充電器過度發熱問題。

至於充電規格，125W有線閃充技術設計可相容現有SuperVOOC、VOOC充電協議，同時也支援市面上125W PPS、65W PD、36W QC等充電設計。

而在65W AirVOOC無線閃充技術部分，則標榜可在5分鐘內將電量充至25%，並且在30分鐘內將4000mAh電池電量充滿，相比市面既有65W有線充電效率更高，預期將使無線充電成為主流使用模式。

充電架構部分，65W AirVOOC無線閃充技術採用雙輸出、雙輸入感應線圈設計，讓整體電力轉換效率可達88%，並且採用隔離電荷泵設計，藉此區隔兩組感應線圈輸出高壓，藉此確保充電過程安全，同時也在底座設計加上主動式散熱設計，讓充電器在充電過程一樣可將溫度控制在40度以下。

另外，針對隨身攜帶充電需求，OPPO此次提出尺寸大小等同餅乾的50W超閃餅乾充電器，厚度僅10.5mm，並且能折合隨身攜帶，本身支援SuperVOOC與VOOC，並且相容市面的27W PD、18WQC與50W PPS等充電技術規格，可以針對手機、平板，甚至筆電裝置充電。

之所以能將充電器厚度做得更小，甚至可對應折合設計，OPPO在50W超閃餅乾充電器採用無電解電容設計，以及應用在航太設備的鉗位二極體，讓充電器輸出至裝置端的充電電流，以100Hz高頻直流電進行充電，藉此讓充電效率可大幅提昇，同時也能相對降低充電過程產生熱量。

同時在充電器內也採用氮化鎵元件，讓充電器內部變壓後的單次儲存電量需求降低，進而讓充電器體積可大幅縮減，另外更透過OPPO自行設計的主動式鉗位升壓轉換架構，實現零電壓、零電流開關啟動設計，藉此讓充電過程的電力損耗降低至接近無損狀態。

以50W超閃餅乾充電器為基礎，OPPO另外推出不具備折合設計的110W超閃mini充電器，厚度控制在12mm，一樣支援SuperVOOC與VOOC，甚至相容市面上的65W PD、36W QC與110WPPS技術規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 OPPO 快速充電

延伸閱讀

最重罰300萬！食藥署擬嚴管水貨商 國外買糖果餅乾限帶6公斤

不只蘋果？傳三星跟進取消在新機提供充電器配件

以後買手機都要另外買充電器？ 繼蘋果後三星傳也將取消附送

聯發科助力OPPO 攻英國市場

相關新聞

OPPO揭曉125W有線閃充、65W無線閃充 及體積更小的閃充充電器設計

先前預告後，OPPO正式對外揭曉旗下125W有線閃充技術，同時也連帶宣布推出高達65W充電效率的AirVOOC無線閃充，以及可隨身帶著走的50W超閃餅乾充電器，標榜能隨時幫任何裝置補充電量，另外更推出小尺寸、支援110W快充的輕便型充電器。

分析師指稱新款13.3吋MacBook Pro 將率先換上Apple Silicon處理器

雖然先前有說法表示，蘋果將率先以換上Apple Silicon處理器的全新MacBook取代既有13.3吋MacBook Air，但在天風證券分析師郭明錤最近提出分析報告顯示，最先換上Apple Silicon處理器的機種將會是13.3吋MacBook Pro，預計在今年第四季就會進入量產。

三星計畫推出新款運動手環 將與Galaxy Note 20系列一同亮相

去年隨著Galaxy S10系列一同揭曉新款Galaxy Fit與輕巧款Galaxy Fit e之後，三星有可能會隨著Galaxy Note 20系列公布新款Galaxy Fit運動手環。

顯示卡價格飆漲中！傳NVIDIA已停產RTX 2070以上旗艦產品

根據國外媒體報導，NVIDIA 為了迎接即將到來的 Ampere 世代，即 RTX 30 系列顯示卡，日前已正式停產多款 Turing 架構產品，包含旗艦等級的 GeForce RTX 2080 Ti 與 GeForce RTX 2070 Super 等。

怕被偷看遮住筆電鏡頭？蘋果警告：這樣螢幕容易壞

很多人怕筆電鏡頭在無意間、不知情時刻「被打開」， 不少人都習慣把筆記型電腦上的攝影鏡頭貼上貼紙等

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

各大品牌手機型號推陳出新，產品已多到令人眼花撩亂。有網友詢問「現在手機到底應該怎麼挑？」許多網友都建議「電池」是最重要的，有人直言「不會卡、電量夠、價格優就夠了」。

2萬有找5G手機來了！Galaxy A51 5G、A71 5G下旬上市

三星電子今（13）日公布，Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於下旬陸續於全台通路正式上市，Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價16,990元；Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價19,990元。

消息指稱換上Apple Silicon處理器的蘋果新機 將取代現有MacBook Air

相關消息指稱，蘋果宣布將在年底推出首款搭載Apple Silicon處理器的Mac裝置後，首先面臨被取代的產品將是今年仍維持更新的13.3吋MacBook Air。

Google預告新款NEST智慧喇叭即將推出 外型做了明顯改變

Google稍早預告即將推出的全新NEST智慧喇叭，同時也確認新款智慧喇叭將改為圓角設計的長條狀外觀，不再以圓形設計呈現。

對標Sony α7 III 同樣強調輕巧 高速拍攝體驗的EOS R6同步揭曉

除了揭曉EOS R5，此次Canon也同步推出另一款定位不同的EOS R6。相較之下，EOS R5比較像是Sony推出對應高解像力表現的α7R系列，而EOS R6定位則比較像是對應α7系列，目前在市場直接競爭對手預期就是鎖定α7 III。

Canon揭曉EOS R5具體細節 確定7月底上市

今年陸續預告多項EOS R5規格細節後，Canon終於對外揭曉此款新機具體資訊，並且確認將以單機身建議售價3899美元，或是搭配RF 24-105 F4 L IS USM鏡頭組合售價4999美元價格銷售，預計在今年7月底正式推出。

以後買手機都要另外買充電器？ 繼蘋果後三星傳也將取消附送

繼35mm耳機孔後，下一個消失的將是隨機附贈的充電器？根據科技媒體《The Verge》報導，除了預計下半年發表的iPhone 12被爆料將不附充電器，另家手機大廠三星也可能在明年的部分機種跟進。由於此舉推測將能有效降低成本和促進環保，其他廠商會不會跟進也引來關注。

熱門新聞

iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

撐不住！知名機票比價網Skyscanner 裁員兩成並關閉2間辦公室

高薪CEO排行！蘋果大老闆庫克 薪水差特斯拉老闆4.5倍

台灣超商開賣App Store禮品卡！那些族群需要購買？

蘋果中國app平台 本月首周下架2,500款無許可字號手遊

申辦中華電信5G吃到飽 VR一體機1,990元帶走

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。