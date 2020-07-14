顯示卡價格飆漲中！傳NVIDIA已停產RTX 2070以上旗艦產品

根據國外媒體報導，NVIDIA 為了迎接即將到來的 Ampere 世代，即 RTX 30 系列顯示卡，日前已正式停產多款 Turing 架構產品，包含旗艦等級的 GeForce RTX 2080 Ti 與 GeForce RTX 2070 Super 等。

此消息最早由中國媒體 IT 之家傳出。他們表示，NVIDIA 已經將部分採用 Turing 架構的顯示卡產品，即 GeForce RTX 2070、GeForce RTX 2070 Super、GeForce RTX 2080 Super 與 GeForce RTX 2080 Ti 四款顯示卡進行停產，並於日後陸續下市，騰出空間迎接下一世代的 Ampere。

新產品推出前停止生產舊產品，是科技產業相當常見的事情，但現在的狀況卻十分詭譎。

根據報導，加密貨幣挖礦領域近期迎來了新的需求增長階段，這助長了相當程度的消費級顯示卡銷售量，但 NVIDIA 卻在此時停產旗艦產品，再加上台積電產能持續不足，使得市場上預期將出現嚴重的顯卡缺貨現象，甚至連主流產品如 GeForce GTX 1660 Super 跟 GeForce RTX 2060 等都受到了影響。

日前 NVIDIA 建議 AIB 合作夥伴，應該適當調整顯示卡價格來平抑需求，導致顯示卡價格近日起不斷攀升。在供應下降、需求上漲的局面之下，旗艦級 Turing 產品雖然已經停產，但卻在最後一刻產生了最大銷售價值，為 Ampere 世代留下了伏筆。

對於 NVIDIA、顯卡製造商與消費者而言，現在的缺貨潮或許不是一件壞事。

回顧前一次顯示卡世代交替之時，由於採礦熱潮導致 OEM 事先準備了大量的 Pascal 架構產品，但卻因為留下過多庫存，導致官方不得不事先提高 Turing 產品的起始售價，使得消費者、製造商跟 NVIDIA，短期內出現了「三輸」的尷尬。

現在，同樣又面臨到新一輪的世代交替，狀況卻跟上次完全相反。在沒有庫存壓力干擾的狀況下，NVIDIA 與顯卡製造商，預期將為 Ampere 產品制定更為合理的初始售價，玩家也能早一點體驗到新世代顯示卡的威力。

據傳，NVIDIA 將於 9 月 17 日公開 RTX 30 系列顯示卡完整消息，屆時價格會如何呈現，將令人相當期待。

來源：wccftech

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》