快訊

熱帶性低氣壓突現家門口！明最接近台灣 不排除登陸

遽增的「惡意外國影響」：FBI局長揭露中共對美攻勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顯示卡價格飆漲中！傳NVIDIA已停產RTX 2070以上旗艦產品

聯合新聞網 / T客邦

根據國外媒體報導，NVIDIA 為了迎接即將到來的 Ampere 世代，即 RTX 30 系列顯示卡，日前已正式停產多款 Turing 架構產品，包含旗艦等級的 GeForce RTX 2080 Ti 與 GeForce RTX 2070 Super 等。

此消息最早由中國媒體 IT 之家傳出。他們表示，NVIDIA 已經將部分採用 Turing 架構的顯示卡產品，即 GeForce RTX 2070、GeForce RTX 2070 Super、GeForce RTX 2080 Super 與 GeForce RTX 2080 Ti 四款顯示卡進行停產，並於日後陸續下市，騰出空間迎接下一世代的 Ampere。

新產品推出前停止生產舊產品，是科技產業相當常見的事情，但現在的狀況卻十分詭譎。

根據報導，加密貨幣挖礦領域近期迎來了新的需求增長階段，這助長了相當程度的消費級顯示卡銷售量，但 NVIDIA 卻在此時停產旗艦產品，再加上台積電產能持續不足，使得市場上預期將出現嚴重的顯卡缺貨現象，甚至連主流產品如 GeForce GTX 1660 Super 跟 GeForce RTX 2060 等都受到了影響。

日前 NVIDIA 建議 AIB 合作夥伴，應該適當調整顯示卡價格來平抑需求，導致顯示卡價格近日起不斷攀升。在供應下降、需求上漲的局面之下，旗艦級 Turing 產品雖然已經停產，但卻在最後一刻產生了最大銷售價值，為 Ampere 世代留下了伏筆。

對於 NVIDIA、顯卡製造商與消費者而言，現在的缺貨潮或許不是一件壞事。

回顧前一次顯示卡世代交替之時，由於採礦熱潮導致 OEM 事先準備了大量的 Pascal 架構產品，但卻因為留下過多庫存，導致官方不得不事先提高 Turing 產品的起始售價，使得消費者、製造商跟 NVIDIA，短期內出現了「三輸」的尷尬。

現在，同樣又面臨到新一輪的世代交替，狀況卻跟上次完全相反。在沒有庫存壓力干擾的狀況下，NVIDIA 與顯卡製造商，預期將為 Ampere 產品制定更為合理的初始售價，玩家也能早一點體驗到新世代顯示卡的威力。

據傳，NVIDIA 將於 9 月 17 日公開 RTX 30 系列顯示卡完整消息，屆時價格會如何呈現，將令人相當期待。

來源：wccftech

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 NVIDIA 顯示卡

延伸閱讀

NVIDIA、英特爾兩強競爭 拉升HPC高速平行運算能力

顯卡喊漲 華碩、微星樂

將GPU加速帶到更多運算領域 NVIDIA市值首度超越Intel

市場看好繪圖晶片需求 Nvidia市值首度超越英特爾

相關新聞

怕被偷看遮住筆電鏡頭？蘋果警告：這樣螢幕容易壞

很多人怕筆電鏡頭在無意間、不知情時刻「被打開」， 不少人都習慣把筆記型電腦上的攝影鏡頭貼上貼紙等

顯示卡價格飆漲中！傳NVIDIA已停產RTX 2070以上旗艦產品

根據國外媒體報導，NVIDIA 為了迎接即將到來的 Ampere 世代，即 RTX 30 系列顯示卡，日前已正式停產多款 Turing 架構產品，包含旗艦等級的 GeForce RTX 2080 Ti 與 GeForce RTX 2070 Super 等。

2萬有找5G手機來了！Galaxy A51 5G、A71 5G下旬上市

三星電子今（13）日公布，Galaxy A51 5G、Galaxy A71 5G將於下旬陸續於全台通路正式上市，Galaxy A51 5G將推出冰礦粉、冰礦白及冰礦黑3色，建議售價16,990元；Galaxy A71 5G將推出冰礦藍、冰礦銀及冰礦黑3色，建議售價19,990元。

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

各大品牌手機型號推陳出新，產品已多到令人眼花撩亂。有網友詢問「現在手機到底應該怎麼挑？」許多網友都建議「電池」是最重要的，有人直言「不會卡、電量夠、價格優就夠了」。

消息指稱換上Apple Silicon處理器的蘋果新機 將取代現有MacBook Air

相關消息指稱，蘋果宣布將在年底推出首款搭載Apple Silicon處理器的Mac裝置後，首先面臨被取代的產品將是今年仍維持更新的13.3吋MacBook Air。

Google預告新款NEST智慧喇叭即將推出 外型做了明顯改變

Google稍早預告即將推出的全新NEST智慧喇叭，同時也確認新款智慧喇叭將改為圓角設計的長條狀外觀，不再以圓形設計呈現。

對標Sony α7 III 同樣強調輕巧 高速拍攝體驗的EOS R6同步揭曉

除了揭曉EOS R5，此次Canon也同步推出另一款定位不同的EOS R6。相較之下，EOS R5比較像是Sony推出對應高解像力表現的α7R系列，而EOS R6定位則比較像是對應α7系列，目前在市場直接競爭對手預期就是鎖定α7 III。

Canon揭曉EOS R5具體細節 確定7月底上市

今年陸續預告多項EOS R5規格細節後，Canon終於對外揭曉此款新機具體資訊，並且確認將以單機身建議售價3899美元，或是搭配RF 24-105 F4 L IS USM鏡頭組合售價4999美元價格銷售，預計在今年7月底正式推出。

以後買手機都要另外買充電器？ 繼蘋果後三星傳也將取消附送

繼35mm耳機孔後，下一個消失的將是隨機附贈的充電器？根據科技媒體《The Verge》報導，除了預計下半年發表的iPhone 12被爆料將不附充電器，另家手機大廠三星也可能在明年的部分機種跟進。由於此舉推測將能有效降低成本和促進環保，其他廠商會不會跟進也引來關注。

Surface Pro X之後 微軟在台引進Surface Go 2及Surface Book 3

日前宣佈引進攜手Quaclomm打造的常時連網裝置Surface Pro X之後，微軟今日 (7/7)也宣布引進今年5月初更新的Surface Go 2，以及Surface Book 3。

蘋果 Mac SoC預計2021上半年量產 估成本低於100美元

根據TrendForce旗下半導體研究處調查，蘋果上月正式發表自研ARM架構Mac處理器(以下稱Mac SoC)，宣布M...

Olympus更新旗下M.ZUIKO DIGITAL鏡頭發展藍圖 增加新款專業級超望遠長焦鏡頭

Olympus宣布旗下M.ZUIKO DIGITAL新款鏡頭發展藍圖，分別預告專業級超望遠長焦鏡頭ED 150-400mm F4.5 PRO將於冬季登場，另外也準備推出更豐富的鏡頭陣容。

熱門新聞

蘋果傳將推破盤價iPhone 價格戰恐開打

怕被偷看遮住筆電鏡頭？蘋果警告：這樣螢幕容易壞

手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

LINE全新「特效貼圖」華麗登場 「讚」貼圖用戶最愛用

iPhone破盤價 傳300美元有找

2萬有找5G手機來了！Galaxy A51 5G、A71 5G下旬上市

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。