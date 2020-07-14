聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星計畫推出新款運動手環 將與Galaxy Note 20系列一同亮相
去年隨著Galaxy S10系列一同揭曉新款Galaxy Fit與輕巧款Galaxy Fit e之後，三星有可能會隨著Galaxy Note 20系列公布新款Galaxy Fit運動手環。
依照美國FCC認證文件顯示，三星將推出一款型號為SMR220，具備心率量測功能的穿戴裝置，同時從曝光圖像內容幾乎顯示可能就是新款Galaxy Fit運動手環。
不過，目前暫時還無法確認此款運動手環細節，但預期將與接下來同樣準備推出的Galaxy Watch 3對應不同使用需求。
從去年推出的Galaxy Fit與精簡款Galaxy Fit e，分別提供可針對睡眠品質分析、壓力指數量測，並且內建90種以上運動項目與自動體適能健康追蹤功能，預期接下來預計推出新款運動手環也會搭載相同功能，但不確定是否也會同步推出精簡款式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言