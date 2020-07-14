三星計畫推出新款運動手環 將與Galaxy Note 20系列一同亮相

繼35mm耳機孔後，下一個消失的將是隨機附贈的充電器？根據科技媒體《The Verge》報導，除了預計下半年發表的iPhone 12被爆料將不附充電器，另家手機大廠三星也可能在明年的部分機種跟進。由於此舉推測將能有效降低成本和促進環保，其他廠商會不會跟進也引來關注。

2020-07-09 13:19