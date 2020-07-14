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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

分析師指稱新款13.3吋MacBook Pro 將率先換上Apple Silicon處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前有說法表示，蘋果將率先以換上Apple Silicon處理器的全新MacBook取代既有13.3吋MacBook Air，但在天風證券分析師郭明錤最近提出分析報告顯示，最先換上Apple Silicon處理器的機種將會是13.3吋MacBook Pro，預計在今年第四季就會進入量產。

而13.3吋MacBook Air則依然會被保留，並且同樣會換上Apple Silicon處理器，預計推出時間最快同樣會在今年第四季，或是在明年初推出，意味蘋果並不會取消MacBook Air機種，同時也不會以過往MacBook名稱取代。

從另一方面來看，更代表蘋果將在輕便使用為主的需求，以及進階工作使用需求，分別推出以Apple Silicon處理器為設計機種，藉此證明以Arm架構打造的自製處理器將能滿足不同工作使用模式。

在更早的說法裡，郭明錤也透露採用Apple Silicon處理器的小尺寸iMac很快也會推出，至於採用窄邊框設計的14吋MacBook Pro，以及升級款16吋MacBook Pro則預計在2021年第二季或第三季進入量產。

此外，郭明錤的看法更認為換上Arm架構處理器，不僅有利於Mac系列機種往更輕薄、省電方向設計，同時在效能方面也不會造成太大落差，甚至還有可能因為減少處理器元件採購花費，進而可降低產品生產成本，藉此反應在實際售價，使得未來Mac系列機種有可能變得更便宜，或是在相同售價搭載更高規格設計。

隨著蘋果宣布將Mac系列機種換上Arm架構設計的Apple Silicon處理器，不久前也有說法表示蘋果預期會結束與AMD合作GPU元件關係，並且將以自製GPU元件推動Mac系列機種顯示效能。但在Thunderbolt連接埠應用部份，蘋果在稍早回覆說法則表示將會繼續沿用，因此將無需擔心換上Apple Silicon處理器之後，Mac系列機種是否無法繼續使用Thunderbolt連接埠與相關配件問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電 MacBook Pro Apple Silicon

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