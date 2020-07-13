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手機型號太多怎麼挑？網列三大指標：一般人注意「電池」就夠

聯合新聞網 / 綜合報導
手機產品不斷推陳出新，每年都有許多新產品問世。（歐新社）
手機產品不斷推陳出新，每年都有許多新產品問世。（歐新社）

各大品牌手機型號推陳出新，產品已多到令人眼花撩亂。有網友詢問「現在手機到底應該怎麼挑？」許多網友都建議「電池」是最重要的，有人直言「不會卡、電量夠、價格優就夠了」。

有網友在PTT發文表示，他目前的手機已使用很久，是時候換手機了，不過上網爬文後，發現大家對於挑手機的建議都不同，有人說現在手機效能過多，買個大記憶體、大電池的中階機才是王道；有人說相機好，手機就好，聽起來都很有道理，不知道該怎麼挑選，只好上網詢問。

有網友表示「問你自己想要什麼？你需要什麼？」，也有網友建議「作業系統的更新及其安全更新」、「不會卡、電量夠、價格優就夠了」、「電池沒5000以上我是完全不考慮，用過就回不去了」、「電池 > 攝影 > 照相 > 行動支付 大概考慮這些就夠了」、「一般使用者就中階以上+大電量」、「電池一定要五千以上，支援快充」。

PTT

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