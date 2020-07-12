消息指稱換上Apple Silicon處理器的蘋果新機 將取代現有MacBook Air

相關消息指稱，蘋果宣布將在年底推出首款搭載Apple Silicon處理器的Mac裝置後，首先面臨被取代的產品將是今年仍維持更新的13.3吋MacBook Air。

在此之前，天風證券分析師郭明錤也透露小尺寸的iMac也可能更新採用Apple Silicon處理器，而螢幕尺寸則會採用24吋設計。

以目前產品效能定位來看，若以Apple Silicon處理器運算效能大約介於Intel Core i5至Core i7之間來看，取代13.3吋MacBook Air的可能性相當大，同時用於小尺寸的iMac顯然也能滿足一定使用需求，同時可以帶來更低耗電表現，甚至機身也能做得更輕薄。

不過，蘋果有可能不會以MacBook Air作為新機名稱，而可能採用曾經使用的MacBook名稱，至於iMac名稱則預期不會做變更。

但目前蘋果並未進一步透露年底預計推出新品細節，僅確認將會採用以Arm架構打造的Apple Silicon處理器，同時預期會以台積電5nm製程技術生產，CPU將以「4+4」形式構成大小核組合，而GPU則採用4組顯示運算核心設計，另外也搭載NPU、常時連網等源自手機處理器的設計。

蘋果預期還不會以Arm架構處理器取代原本鎖定進階效能需求的MacBook Pro，但是未來將會透過兩年左右時間逐漸取代原本使用Intel處理器的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》