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Google預告新款NEST智慧喇叭即將推出 外型做了明顯改變

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早預告即將推出的全新NEST智慧喇叭，同時也確認新款智慧喇叭將改為圓角設計的長條狀外觀，不再以圓形設計呈現。

其實更早之前，在美國FCC認證文件就已經出現新款NEST智慧喇叭身影，而Google NEST團隊則是在後續釋出官方宣傳圖像，以及預告影片，藉此透露即將公佈新機消息。

不過，Google方面並未透露新款智慧喇叭具體細節，但預期將會在近期內公佈上市消息，另外也可能公佈先前已經曝光，同時代號為「Sabrina」的新款Android TV裝置

而在此之前，同時也有消息指稱Google計畫讓現有Google Home名稱統一調整為NEST，或許屆時也會公佈全新NEST智慧喇叭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

智慧喇叭 Google

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