對標Sony α7 III 同樣強調輕巧 高速拍攝體驗的EOS R6同步揭曉

除了揭曉EOS R5，此次Canon也同步推出另一款定位不同的EOS R6。相較之下，EOS R5比較像是Sony推出對應高解像力表現的α7R系列，而EOS R6定位則比較像是對應α7系列，目前在市場直接競爭對手預期就是鎖定α7 III。

相較EOS R5採用4500萬畫素規格感光元件，EOS R6採用2010萬畫素感光元件設計，機身同樣搭載五軸防震設計，搭配鏡頭內建防震設計，一樣也能對應8級防震效果。而機身相較EOS R5採用更輕盈重量設計，單機身包含電池與SD記憶卡僅有680公克，同樣搭載可外翻使用、對應162萬畫素顯示的LCD螢幕，以及369萬畫素OLED電子觀景窗設計。

另外，EOS R6並未搭載CFexpress記憶卡插槽設計，而是搭載兩組UHS II SD記憶卡插槽。

拍攝對焦表現部份，EOS R6同樣支援最高每秒20張連拍，在機械快門情況下可實現每秒12張連拍效果，一樣搭載雙像素自動對焦系統，並且對應100%覆蓋範圍與1053組自動對焦點，另外也支援人臉與人眼識別對焦，以及動物識別對焦功能。

而感光範圍則可對應ISO 100-102400，最高可擴展至ISO 204800，將可對應更顯著的低光環境拍攝表現。

錄影功能部份，EOS R6僅對應最高4K 60fps或1080P 120fps錄影功能，並且支援10位元影片錄製與Canon C-Log格式，但未支援RAW格式影片檔案記錄功能。

建議售價部份，EOS R6單機身將以2499美元價格銷售，搭配RF 24-105mm f/4-7.1L IS鏡頭則將以2899美元銷售，搭配RF 24-105mm F/4L IS USM鏡頭的話，則會以3599美元價格銷售，至於上市時間則是在8月底。

配合此次推出兩款新機，Canon也同步推出RF 600 f/11，以及RF 800 f/11兩款鏡頭，同時重量僅為930公克與1260公克，建議售價則分別為699美元與899美元。而此次同步推出的RF 85mm f/2 IS STM鏡頭則會以599美元價格銷售。

另外，Canon也宣布推出新款RF 100-500mm f/4-7.1L變焦鏡，建議售價為2699美元，同時透過藉此對應RF接環的1倍或2倍增距鏡擴展使用者拍攝體驗。

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