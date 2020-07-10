Canon揭曉EOS R5具體細節 確定7月底上市

今年陸續預告多項EOS R5規格細節後，Canon終於對外揭曉此款新機具體資訊，並且確認將以單機身建議售價3899美元，或是搭配RF 24-105 F4 L IS USM鏡頭組合售價4999美元價格銷售，預計在今年7月底正式推出。

在此次公佈消息中，Canon確認EOS R5搭載的全新CMOS感光元件將採用4500萬畫素規格，分別可實現最高每秒20張連拍，以及在機械快門情況下可實現每秒12張連拍效果，並且支援拍攝8K 12位元RAW格式影片，同時強調可直接將8K影像內容直接存入機身記憶卡，無需透過外接方式輸出至其他儲存設備。

相機本身同樣對應Canon旗下雙像素對焦技術，更搭載機身五軸防震功能，搭配鏡頭防震設計，最高可對應8級防震效果，而錄影功能除了支援8K@30fps格式，同時也支援4K@120 fps格式，支援無裁切錄影功能，但僅在4K解析度規格可支援內部錄影或外部錄影裝置，8K解析度目前僅支援內部錄影功能，均可在錄影過程透過雙像素對焦系統，並且支援4:2:2 10bit Canon Log (H.265)與4:2:2 10bit HDR PQ（H.265)。

在新版Dual Pixel CMOS AF II對焦技術加持下，將可在100%覆蓋範圍內對應1053組自動對焦點，藉此對應更快對焦速度表現，同時配合新款DIGIC X影像處理器，更可對應更快連續拍攝速度。而對焦部份則支援人臉、眼部對焦，同時也如先前預告加入動物識別對焦，甚至進一步提昇眼部對焦識別精準度，並且可在EV-6情況下輕鬆完成自動對焦，針對人臉拍攝部份更加入全新亮度校正功能，避免拍攝人像出現臉部暗沉情況。

另外，在影像記錄格式部份也加入支援HEIF 10位元檔案，相比RAW檔案能大幅降低佔用空間，同時比JPEG檔案能儲存更多資料。機身上則搭載CFexpress與UHS-II SD插槽，藉此對應更快資料儲存傳輸速度，同時也能對應更具彈性的資料儲存需求。

單機身包含電池與SD記憶卡重量為738公克，本身支援防塵防水設計，並且搭載對應120fps畫面更新率，並且支援576萬畫素顯示的OLED電子觀景窗，以及方便使用者拍攝時檢視影像的可外翻使用機身螢幕。

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