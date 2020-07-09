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以後買手機都要另外買充電器？ 繼蘋果後三星傳也將取消附送
繼3.5mm耳機孔後，下一個消失的將是隨機附贈的充電器？根據科技媒體《The Verge》報導，除了預計下半年發表的iPhone 12被爆料將不附充電器，另家手機大廠三星也可能在明年的部分機種跟進。此舉推測將能有效降低成本和促進環保，而消費者會不會買單、其他廠商會不會跟進也引來關注。
根據韓國科技媒體ETNews報導，不附充電器除了能夠直接省下充電器成本，還能讓整體商品更小、更節省包裝耗材，連帶減少運費和對環境的損耗，可說是一舉數得。據了解，手機廠商可能基於大部分使用者都已使用智慧型手機多年，理論上已擁有許多舊有的充電器，而決定大膽採取此策略。
對蘋果來說，除了成本之外，不附充電器可能還有其他的考量。蘋果一向不怕「強迫」使用者適應新的科技趨勢。有分析師推測從取消3.5mm耳機孔開始，到推出無線耳機和無線充電，可能代表蘋果未來想做出一台「無開孔」的手機，而一旦成功，手機的防水和耐用上都可能有極大的提升。
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