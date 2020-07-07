Surface Pro X之後 微軟在台引進Surface Go 2及Surface Book 3

日前宣佈引進攜手Quaclomm打造的常時連網裝置Surface Pro X之後，微軟今日 (7/7)也宣布引進今年5月初更新的Surface Go 2，以及Surface Book 3。

依照微軟說明，推出Surface系列產品的目的，最主要是希望增進使用者工作效率，因此除了導入觸控螢幕、手寫筆操作，以及手勢或聲音操作互動設計，更藉由2 in 1操作體驗對應更多使用場景，同時也能因應不同工作場合提供更具彈性使用模式，讓使用者工作可不受空間環境影響。

尤其在今年新型冠狀病毒疫情影響下，有越來越多使用者必須透過遠距形式在家，或是在不同地方工作，因此藉由Surface系列機種更具彈性使用體驗，搭配Windows 10作業系統，以及Office 365等服務，即可讓使用者以更方便、直覺方式完成各項工作需求。

Surface Go 2

相比前一代機種在螢幕尺寸增加0.5吋，並且搭配窄邊框設計，讓實機尺寸大小與前一版本設計相同，Surface Go 2整體重量依然維持在0.54公斤左右，厚度也維持在8.3mm，螢幕顯示比例依然維持3:2設計。而處理器除了同樣提供Intel Pentium Gold 4425Y等級規格，此次也確定增加提供Core m3-8100Y等級處理器，另外也提供支援LTE-A連網規格選項。

▲新版Surface Go 2 (右)，採用相對方便攜帶的小尺寸螢幕設計，同時提供與Surface系列機種相同操作體驗

由於機身尺寸規格與先前機種相同，因此原本銷售的Type Cover鍵盤保護蓋依然能共用，而微軟此次更額外提供採用Alcantara合成麂皮材質設計版本，建議售價則是129美元，而原本鍵盤保護蓋則維持採99美元價格設定。

Surface Go 2將以新台幣16788元起跳價格銷售，記憶體則從4GB容量起跳，最高可選擇8GB容量，而儲存元件則提供64GB eMMC規格，或是128GB SSD規格，至於LTE-A連網功能則僅在Core m3處理器規格版本才會提供，Pentium處理器等級僅提供Wi-Fi連接規格。

▲與其他Surface系列機種尺寸比較，Surface Go 2 (中間)採用相當輕便的尺寸設計

Surface Book 3

Surface Book 3的外型幾乎沒有變動，依然維持螢幕可拆離、以不同形式使用的設計，同時螢幕尺寸也區分13.5吋與15吋兩種規格，並且支援螢幕觸控與Surface Pen手寫功能，並且對應全天候電池續航表現。

定位在高階效能機種，同樣提供2 in 1使用模式，並且配合可拆卸觸控螢幕對應更具彈性使用體驗

不過，處理器規格則是跟進換上Intel第10代Core i5-1035G7，或是Core i7-1065G7處理器，前者將採用Iris Plus等級整合顯示卡，後者則採用NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q設計。在15吋規格版本則是採用Core i7-1065G7處理器，並且搭配GeForce GTX 1660Ti獨立顯示卡，並且能選擇升級採用Quadro RTX 3000專業繪圖卡。

13.5吋版本的記憶體則從8GB容量起跳，最高可選擇32GB容量規格，而15吋版本則是預設採用16GB容量記憶體，同樣可以升級至32GB容量規格。

建議售價方面，13.5吋的Surface Book 3商務版將以新台幣55088元起跳價格銷售，而15吋機種則將從新台幣78088元起跳價格銷售。

▲接上螢幕後，Surface Book 3使用體驗便與一般筆電毫無差異

▲同樣支援Surface Pen手寫輸入

▲藉由可拆卸螢幕安裝方式對應不同使用體驗

Surface Book 3

先前已經在台宣布上市消息的Surface Pro X，本身採用13吋、窄邊框螢幕設計，重量僅762公克，整體使用模式與Surface Pro系列機種相同，一樣也支援Surface Pen手寫輸入操作模式。

▲Surface Pro X與一般Surface系列採相同操作介面，但本身採Windows on Arm設計，並且能以常時連網筆電形式使用

▲新款鍵盤保護蓋可進一步攤平，並且可透過內部凹槽讓使用者收納Surface Pen

▲方便收納Surface Pen

不過，鍵盤設計與過往Surface系列機種不同，可讓使用者直接將Surface Pen放入鍵盤折合處，方便使用者隨身攜帶。除了可透過nano SIM卡或eSIM形式對應4G LTE上網，Surface Pro X更可依照需求透過背面安裝槽更換、擴充儲存容量。

由於本身採用與Qualcomm合作客製設計的SQ1處理器，本身以Qualcomm Snapdragon 8cx為基礎，藉由Arm架構發揮手機般的長時間電池續航表現，並且對應充足的運算效能，同時也能在Windows 10作業系統環境順利運作，並且可相容、模擬各類原本僅能在x86硬體架構運作內容。

目前Surface Pro X在台建議售價為新台幣36088元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》