Olympus更新旗下M.ZUIKO DIGITAL鏡頭發展藍圖 增加新款專業級超望遠長焦鏡頭

Olympus宣布旗下M.ZUIKO DIGITAL新款鏡頭發展藍圖，分別預告專業級超望遠長焦鏡頭ED 150-400mm F4.5 PRO將於冬季登場，另外也準備推出更豐富的鏡頭陣容。

此次宣布將在冬季推出的專業級超望遠長焦鏡頭ED 150-400mm F4.5 PRO，主要是為了搭配旗艦機種OM-D E-M1X使用，尤其稍早更宣布針對OM-D E-M1X增加可識別鳥類的人工智慧智慧對焦功能，讓OM-D E-M1X可對應拍攝更豐富影像題材。

專業級超望遠長焦鏡頭ED 150-400mm F4.5 PRO是為Olympus第一款內建 1.25倍增距鏡的鏡頭，並且可將最大焦距擴展至1000mm，此次僅先公布實際外觀，預計今年冬季正式發布。

而除了推出專業級超望遠長焦鏡頭ED 150-400mm F4.5 PRO，Olympus更確定將推出兩款新鏡頭ED 8-25mm F4.0 PRO及微距鏡頭，讓對應Micro 4/3系統標準的M.ZUIKO DIGITAL鏡頭。

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