經典一代Retina MacBook Pro 已被打入「過時與停產產品」

不出所料！美國 Apple 公司 8 年前發布的第一台配備 Retina 顯示螢幕的 MacBook Pro，今天在全球範圍內被正式列為「過時與停產的產品」。

2012 年在 WWDC 全球開發者大會上發布的首款 Retina 螢幕 MacBook Pro，被 Apple 行銷負責人 Phil Schiller 稱作是顯示工程領域的突破，「從未有過如此華麗效果的筆記型電腦」。

現在 MacBook 產品線，不管是 MacBook Air 或 MacBook Pro 都已配備 Retina 顯示器。在首款 Retina MacBook Pro 被列入過時與停產產品後，Apple 不再對停產的產品提供硬體維修服務，毫無例外。維修中心無法訂購停產的產品零件。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》