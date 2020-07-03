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蘋果花費5年時間 打造Apple Watch睡眠記錄功能

聯合新聞網 / 楊又肇

依照蘋果技術副總裁Kevin Lynch接受CNET網站訪談時說明，此次在watchOS 7納入的睡眠記錄功能，總計花費5年左右時間打造，同時也是蘋果一直以來希望打造功能。

從Kevin Lynch的說法來看，此次在watchOS 7增加的睡眠記錄功能，實際上從第一款Apple Watch問世以來，就一直都放在產品規劃藍圖內，因此過去不少市場傳聞指稱蘋果計畫打造支援偵測睡眠品質功能的Apple Watch，都是真的。

而如同蘋果先前在Apple Watch加入針對輪椅使用者的健身數據量測功能，是建立在過往累積大量運動數據，進而得知如何正確量測坐在輪椅所進行的運動數據，此次新增的睡眠記錄功能，其實就是延伸自iOS 10開始加入的「就寢時間」功能。

Kevin Lynch表示，在睡眠記錄功能加入可讓iPhone螢幕亮度降低，並且開啟勿擾的放鬆功能，目的就是希望能讓使用者放下手機準備睡眠，同時也強調建立規律睡眠時間，對於提昇睡眠品質相當重要，因此對於如何掌握合適睡眠週期時間，蘋果花費不少時間投入研究。

由於人即使躺在床上，並且閉上眼睛準備睡覺，大腦仍有可能維持活躍思考狀態，因此就算Apple Watch透過動態感測元件等方式判斷使用者處於「睡眠」狀態，依然無法實際反應大腦是否處於睡眠狀態，或是正確判斷睡眠深淺狀態。

因此，蘋果藉由機器學習方式分析判斷使用者實際進入睡眠的身體表現狀況，藉此讓Apple Watch能更正確地記錄使用者睡眠品質。

但在實際呈現數據部分，蘋果也不打算讓使用者觀看諸多複雜數據，而是透過更簡化的數據描述方式，讓使用者簡單知曉個人睡眠情況，同時也透過正向鼓勵方式促使使用者建立規律睡眠，並且避免透過負面描述造成使用者累積情緒壓力，進而影響睡眠品質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 健身 蘋果 Apple Watch

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