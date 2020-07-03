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小米大師系列OLED電視揭曉！可當遊戲螢幕使用 人民幣12999元
小米宣佈推出以大師系列作為全新產品線名稱的高階OLED電視，而第一款產品則是採用65吋規格、極窄邊框設計，同時最薄僅有4.6mm厚度，並且在電視底座採用玻璃材質設計，更加上呼吸燈呈現效果。
此款高階OLED電視採用的是LG Display提供面板，除了藉由OLED面板特性對應98.5% DCI-P3廣色域表現，同時色差值也小於1.5，另外更支援10位元色顯示，分別對應4K解析度與120Hz畫面更新率規格，顯示反應速度則為1毫秒，並且支援MEMC動態補償、動態HDR與可變更新率設計。
連接埠部分則加入支援HDMI 2.1，同時也因為採用LG Display提供新規格面板，因此可對應遊戲遊玩使用。其他部分則支援Dolby Vision、HLG、HDR10、HDR10+顯示效果，聲音部分則支援Dolby ATMOS全景聲輸出，並且藉由內建9組合計65W功率的音響系統輸出聲音。
內建處理器則是聯發科MT9650，並且搭載3GB記憶體與32GB儲存容量，其他則包含搭載雙頻Wi-Fi、藍牙5.0與四組陣列麥克風，同時支援遠距聲控操作功能，另外使用者也能透過遙控器內建NFC功能快速連接小米手機端播放內容，並且透過電視螢幕播放。
而建議售價部分，小米第一款65吋大師系列OLED電視將以人民幣12999元價格銷售，相比既有小米電視產品確實在價格高出一些，但相比其他電視品牌依然具有相當高的競爭力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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