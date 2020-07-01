手機螢幕保護貼有用嗎？ 過來人曝心酸：絕非萬能

台灣正式進入5G時代，現代人對於智慧型手機的使用頻率也大大提升。有許多消費者因手機的高單價，購買手機前會連同螢幕保護貼一併入手。29日在PTT的ios版中，有網友針對螢幕保護貼的實用性好奇發問「螢幕保護貼真的有用嗎？」

該貼文中，原PO提出對於螢幕保護貼的疑問，他提到目前分成兩派，「一派說一般的觸控螢幕就夠硬了，多加了一層玻璃或保護貼，更容易壞掉；另外一派就是持反面的意見，多一層保護。」

不少網友表示貼不貼沒什麼差別，「沒貼一年，也不見什麼明顯刮傷，螢幕細紋開著螢幕使用根本看不到」、「從來沒壞過螢幕，當然你手不殘的話，也不用貼」、「不介意的話就裸奔吧！」、「我不手殘，除非是要年年換新機舊的賣掉，不然真的想不到貼那個幹嘛」、「我從3GS到現在從來沒有裝過殼或貼保護貼，全裸機，歡迎大家來鑑賞」。

但也有部分網友認為螢幕保護貼有其必要性，「蝦皮隨便買了一片一百多的，iphone XR正面落地超過五次」、「我本都裸用，直到換iphone11 pro後螢幕秒多兩條刮痕就乖乖貼了」、「我都貼一片70元的，防刮也好，有貼有保佑」、「有用，我是不信誰沒有手滑掉地上過的，至少幫我擋2次直擊」、「我摔到地上好幾次了，都是保護貼碎掉螢幕沒事」、「我擋了一次車禍刮傷，大面積的摩擦受損，保貼換了，跟新的一樣」。

也有人提供自身經驗，認為保護貼絕非萬能，「我也曾經螢幕破但保護貼沒破，保護貼只剩下把螢幕碎片固定在手機上的功能，還硬是用了半年」、「賭人品，也有的人是保護貼沒破，但是螢幕破了」、「上次手機被車輾過...螢幕爆裂但保護貼沒事」。