快訊

第一個違反國安法被捕！港男身上搜出「香港獨立」旗幟

避難山屋，誰來避難？走向「服務型山屋」的改革之路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機螢幕保護貼有用嗎？ 過來人曝心酸：絕非萬能

聯合新聞網 / 綜合報導
因智慧型手機單價高，多數人會選購螢幕保護貼來保護手機。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
因智慧型手機單價高，多數人會選購螢幕保護貼來保護手機。 聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

台灣正式進入5G時代，現代人對於智慧型手機的使用頻率也大大提升。有許多消費者因手機的高單價，購買手機前會連同螢幕保護貼一併入手。29日在PTT的ios版中，有網友針對螢幕保護貼的實用性好奇發問「螢幕保護貼真的有用嗎？」

該貼文中，原PO提出對於螢幕保護貼的疑問，他提到目前分成兩派，「一派說一般的觸控螢幕就夠硬了，多加了一層玻璃或保護貼，更容易壞掉；另外一派就是持反面的意見，多一層保護。」

不少網友表示貼不貼沒什麼差別，「沒貼一年，也不見什麼明顯刮傷，螢幕細紋開著螢幕使用根本看不到」、「從來沒壞過螢幕，當然你手不殘的話，也不用貼」、「不介意的話就裸奔吧！」、「我不手殘，除非是要年年換新機舊的賣掉，不然真的想不到貼那個幹嘛」、「我從3GS到現在從來沒有裝過殼或貼保護貼，全裸機，歡迎大家來鑑賞」。

但也有部分網友認為螢幕保護貼有其必要性，「蝦皮隨便買了一片一百多的，iphone XR正面落地超過五次」、「我本都裸用，直到換iphone11 pro後螢幕秒多兩條刮痕就乖乖貼了」、「我都貼一片70元的，防刮也好，有貼有保佑」、「有用，我是不信誰沒有手滑掉地上過的，至少幫我擋2次直擊」、「我摔到地上好幾次了，都是保護貼碎掉螢幕沒事」、「我擋了一次車禍刮傷，大面積的摩擦受損，保貼換了，跟新的一樣」。

也有人提供自身經驗，認為保護貼絕非萬能，「我也曾經螢幕破但保護貼沒破，保護貼只剩下把螢幕碎片固定在手機上的功能，還硬是用了半年」、「賭人品，也有的人是保護貼沒破，但是螢幕破了」、「上次手機被車輾過...螢幕爆裂但保護貼沒事」。

智慧型手機

延伸閱讀

他抱怨10年來高雄薪資不增反減 貼文引網友激辯

租書店倒光...嘆「以後漫畫書該怎辦」 網直言：時代在變

她過馬路驚見「三縱條紋」斑馬線 內行人解答：導盲用的

付費制一年後… 《蘋果新聞網》宣布7月1日「全面開放」免費看

相關新聞

手機螢幕保護貼有用嗎？ 過來人曝心酸：絕非萬能

自網路越來越發達，使現代人對於智慧型手機的使用度也大大的提升。其中，有許多人因手機的高單價，通常在購買手機前會連同螢幕保護貼一併購買。29日在PTT的ios版中，針對螢幕保護貼的實用性，原PO也好奇指出「螢幕保護貼真的有用嗎？」

LG更新可用紫外線殺菌的真無線藍牙耳機 同步推出一般版本

相較去年推出的真無線耳機Tone+ Free，LG此次推出的新版同名真無線耳機，不僅維持提供能以紫外線殺菌功能，同時也增加未提供殺菌附屬功能版本，至於耳機造型則採用全新設計。

小米預告推出「大師系列電視」 支援120Hz畫面更新率

小米稍早透過官方微博透露，將於7月2日揭曉旗下高階電視系列產品，並且將以大師系列作為全新產品線名稱。

平價真無線耳機 HUAWEI可主動降噪 OPPO粉色新款太美了

真無線耳機幾乎已經成為外出聆聽音樂時的標配，越來越多品牌推出新品，也讓大家有更多不同價位、功能、外型設計，以及繽紛色彩可...

犀牛盾終於針對AirPods系列推出保護殼配件 同樣標榜無毒設計

針對iPhone系列、Apple Watch系列推出保護殼配件後，犀牛盾也將產品線拓展至AirPods系列，藉由旗下標榜無塑化劑及雙酚A (BPA)成分的抗衝擊材質打造，讓AirPods、AirPods Pro可以獲得充分保護效果，同時也能藉由多款活潑配色，以及「撞色」搭配與客製化刻字服務打造個人特色。

Galaxy Watch3...三星智慧穿戴新亮點

智慧穿戴過往在手機廠新品發表會上，往往被當作「配件」看待，隨著蘋果Apple Watch、AirPods等智慧穿戴熱賣，...

AirPods Pro加入黑科技 體感偵測定位模擬劇院級音效

帶起真無線藍牙耳機風潮的蘋果AirPods，在今年WWDC開發者大會中也快速揭露了新的軟體功能更新，推出包括「Auto-...

iOS 14支援AirPods充電最佳化：延長電池壽命

美國 Apple 公司在最新 iOS 14 系統中，除了為 AirPods 加入自動化裝置切換功能，和為 AirPods Pro 帶來立體聲戲院般的聆聽體驗外。iOS 14 還加了新的 AirPods 優化充電功能，以減緩電池老化。

Olympus預計於2020年底前 將相機產品在內影像業務轉讓給JIP

Olympus宣布，預計在2020年底將旗下影像業務轉讓給日本產業合作夥伴 (JIP)，同時未來將以全新獨立公司運作。

蘋果更新ARKit 4.0 讓光達相機更精準識別景深資訊、透過AI判定正確人臉位置

公佈iOS 14版本更新內容之餘，蘋果其實也默默地透露ARKit更新至4.0版本，其中強化景深識別API、位置錨定功能，同時也讓支援蘋果類神經網路引擎運算的機種，都能透過視訊鏡頭進行臉部識別追蹤，藉此對應更精準的擴增實境應用。

媲美人眼視覺 Canon打造旗下首款100萬畫素SPAD感光元件

Canon宣布推出首款100萬畫素規格設計的SPAD (Single-Photon Avalanche Diode,單光子雪崩二極體)影像感測元件，預期可在更短時間內擷取影像3D景深數據，或是在低光環境擷取更多影像資訊，藉此讓此款感光元件可應用在更進階影像處理，或是作為電腦視覺等領域。

熊大變身掃拖機器人！超萌圓臉幫你掃遍全家 還可聲控

任何商品只要印上熊大的臉都讓人覺得超欠買！清潔機器人品牌ECOVACS ROBOTICS科沃斯機器人這次與LINE FR...

熱門新聞

唐鳳還在用懷舊手機…網驚「有啥特殊功能」 本尊現身親回

5G何時該升級？ 3C達人：完全不急

台灣開啟5G新生活 8大關鍵問答一次看

遠傳電信、台灣之星預計7月3日公布5G資費 亞太電信要再等

台灣大哥大跟進宣布啟用5G服務 同步推出5G預付卡、光纖上網搭配方案

手機螢幕保護貼有用嗎？ 過來人曝心酸：絕非萬能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。