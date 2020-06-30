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LG更新可用紫外線殺菌的真無線藍牙耳機 同步推出一般版本

聯合新聞網 / 楊又肇

相較去年推出的真無線耳機Tone+ Free，LG此次推出的新版同名真無線耳機，不僅維持提供能以紫外線殺菌功能，同時也增加未提供殺菌附屬功能版本，至於耳機造型則採用全新設計。

新版耳機採用類似蘋果AirPods Pro的設計，與去年推出版本採用較接近Sony真無線藍牙耳機的情況，有相當明顯差異。不過，新版耳機同樣強調可藉由紫外線進行殺菌，以利使用者配戴耳機時，能確保耳朵不被細菌感染。

依照LG說明，新款Tone+ Free真無線藍牙耳機同樣可透過紫外線減少高達99%比例的大腸桿菌或金黃色葡萄球菌，同時耳機本身可對應6小時電力表現，充電盒則可額外提供18小時充電量，因此最高可讓此款真無線藍牙耳機對應約24小時使用時間。

而為了吸引更多消費者，LG此次額外推出無紫外線殺菌功能版本，相比搭載紫外線殺菌功能版本要價150英鎊 (約新台幣5500元)，僅需100英鎊 (約新台幣3700元)即可購得。

兩者除了紫外線殺菌功能差異，實際上都採用相同設計，分別支援環境聲音使用模式，以及支援Android、iOS裝置連接，以及音樂控制等功能。

新款Tone+ Free真無線藍牙耳機將會先在美國與英國銷售，預期接下來也會在其他市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紫外線 耳朵 LG 真無線藍牙耳機

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