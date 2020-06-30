小米預告推出「大師系列電視」 支援120Hz畫面更新率

自網路越來越發達，使現代人對於智慧型手機的使用度也大大的提升。其中，有許多人因手機的高單價，通常在購買手機前會連同螢幕保護貼一併購買。29日在PTT的ios版中，針對螢幕保護貼的實用性，原PO也好奇指出「螢幕保護貼真的有用嗎？」

2020-07-01 13:17