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小米預告推出「大師系列電視」 支援120Hz畫面更新率
小米稍早透過官方微博透露，將於7月2日揭曉旗下高階電視系列產品，並且將以大師系列作為全新產品線名稱。
而依照小米在公布圖像顯示內容說明，全新大師系列電視產品將採用OLED顯示面板、支援120Hz畫面更新率，並且對應遊戲顯示輸出使用，而聲音輸出部分則支援杜比全景聲。
不過，小米並未透露新款大師系列電視實際採用尺寸，以及實際採用解析度設計，另外也暫時無法確認顯示面板是否維持由LG Display提供。
在此之前，小米已經在電視市場取得顯著銷售成果，並且藉由數位服務吸引諸多消費市場使用，而目前也已經推出多款電視產品設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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