犀牛盾終於針對AirPods系列推出保護殼配件 同樣標榜無毒設計
針對iPhone系列、Apple Watch系列推出保護殼配件後，犀牛盾也將產品線拓展至AirPods系列，藉由旗下標榜無塑化劑及雙酚A (BPA)成分的抗衝擊材質打造，讓AirPods、AirPods Pro可以獲得充分保護效果，同時也能藉由多款活潑配色，以及「撞色」搭配與客製化刻字服務打造個人特色。
與先前推出的保護殼材質相同，犀牛盾此次用在AirPods系列產品的保護殼配件，同樣標榜無塑化劑及雙酚A成分，並且具備符合美國軍規MIL-STD 810G設計、對應120公分垂直掉落的抗衝擊效果，內部更以可吸收衝擊力道的橡膠材質保護AirPods系列攜行盒，避免表層刮傷，或是因為掉落時的衝擊力道造成損壞。
而本身則採用上下分離設計，因此讓使用者除了選擇上下相同配色款式之餘，也能在官網選擇自行搭配不同配色組合，總計提供石墨黑、鵝黃、白、薄荷綠、雀藍以及櫻花粉六種粉霧配色選項，提供多達36種配色組合，另外也提供金色或銀色客製化文字與超過60種圖案燙印服務，但可惜目前僅支援英文字母，並未提供中文字選項。
至於安裝方式，則是直接將保護殼配件套進AirPods或AirPods Pro即可。如果要拆換的話，則可透過拉開，或是從底部開孔部分將AirPods推出，就能輕鬆將保護殼拆下，並且換上其他配色款式。
另外，犀牛盾也額外在保護殼提供可將AirPods掛在包包、口袋等處的霧面金屬掛勾，方便使用者隨身攜帶AirPods系列。同時，就算是在安裝保護殼的情況下，依然不影響AirPods系列以有線或無線形式充電。
目前對應AirPods的整組保護殼將以新台幣490元銷售，而對應AirPods Pro版本則是新台幣550元，如果需要額外購買搭配使用的上蓋配件，則是以新台幣60元價格搭配銷售 (單組原價為新台幣100元)。
犀牛盾新款AirPods系列保護殼目前已經開放預購，預計會在今年7月上旬正式推出，消費者也能透過折扣碼「20PAMD-AC」獲得額外折扣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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