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共機又來！日本發布行蹤 兩架轟六飛抵台灣東部外海空域

華為遭排擠 三星NEC看到5G商機

中央社 / 東京28日綜合外電報導

隨著美國領頭籲請把中國電信巨擘華為踢出5G網路建設的呼聲日益升高，日本NEC與南韓三星（Samsung）發光發熱的日子或將到來。

美國宣稱華為設備可被北京用於監控，藉此敦促盟邦聯手阻擋華為參與5G建設；華為否認指控，但美國的壓力，已促成英國改弦易轍。

然而排除華為並非全然沒有挑戰，因為歐洲目前的5G器材只有2家替代選擇：芬蘭的諾基亞（Nokia）和瑞典的愛立信（Ericsson）。

畢博管理諮詢公司（Bearing Point）負責電信事務的佘瓦里耶（Sylvain Chevallier）提及華為、諾基亞和愛立信說：「全世界販售的商業網絡，絕大多數都來自這三巨頭。」

他告訴法新社：「但一個三巨頭的世界不利營運商，如果又縮減成兩家，那就更不好了。」

這為三星和NEC等電信公司提供誘人的潛在破口，但成功打造5G網絡並非易事，而三星早已學到教訓：儘管三星是3G領域的佼佼者，但在4G世界，它卻敵不過上述三巨頭。

三星目前專注在北美和亞太部分地區打造5G，全球能見度勝過NEC；但NEC也有些許優勢，像是在日本和行動服務營運商樂天合作，兩家公司已在4G網路攜手，現在又將開始聯手開發5G系統。

NEC除了是海底電纜、光纖網路的領導者，也拜子公司Netcracker所賜，在物流管理軟體方面居於領導地位。

市場研究公司LightCounting首席電信分析師特拉爾（Stephane Teral）說：「Netcracker在歐洲有極大的市占率，NEC或許可從這裡切入。」

日本 北京 領導者

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