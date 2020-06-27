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iOS 14支援AirPods充電最佳化：延長電池壽命

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司在最新 iOS 14 系統中，除了為 AirPods 加入自動化裝置切換功能，和為 AirPods Pro 帶來立體聲戲院般的聆聽體驗外。iOS 14 還加了新的 AirPods 優化充電功能，以減緩電池老化。

在 iOS 14 上，AirPods 現在能從您的充電習慣中學習，並等待充電超過 80％，直到您需要使用它們為止。 優化的電池充電功能旨在減少電池老化，並延長 AirPods 電池的整體使用壽命。

iOS 14 在通知中解釋：「啟用了優化的電池充電功能：為了減少電池老化，AirPods 會從您的日常充電例程中學習，以便他們可以等待充電完成 80％ 以上，直到您需要使用它們為止。」

AirPods 不會立即充電到 100％，而是會停止在 80％ 的速度充電，然後再恢復充電，因此它們不會長時間保持 100％ 的充電速度。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 電池 AirPods AirPods Pro

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